Украину атаковали 70 БПЛА: ПВО работала в 9 регионах, есть пострадавшие (фото)

Защитникам неба удалось ликвидировать 46 беспилотников. В трех областях есть повреждения частных домов, пострадали две женщины.

Related video

Ночью на 9 января Украину атаковали 70 дронов, 46 из них сбили. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Российские оккупанты начали запускать БПЛА в 19:30 8 января, среди них были "Шахеды" и дроны-имитаторы различных типов. Воздушные цели летели с направлений Миллерово, Орел, Курск, Брянск и Приморско-Ахтарск в РФ.

Силы ПВО сбили 46 "Шахедов" и беспилотников других типов. Защитники неба отработали в 9 областях: Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской. Еще 24 дрона-имитатора были локально потеряны без негативных последствий на земле.

"Из-за падения сбитых ударных БПЛА повреждены частные дома в Харьковской, Сумской и Черкасской областях", — добавили в Воздушных силах.

Что известно о последствиях

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в 22:07 в селе Новое Пекельное в результате падения обломков сбитого дрона горела машина. Также были повреждены частный дом и две хозяйственные постройки.

"Пострадали две женщины 42 и 67 лет — без госпитализации", — отметил руководитель ОГА.

В Сумской обладминистрации лишь передали, что ночью над регионом сбили 11 "Шахедов".

Начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец заявил о "тревожной ночи" из-за дронов и уничтожения пяти беспилотников в пределах области.

Фото: Игорь Табурец Фото: Игорь Табурец Фото: Игорь Табурец

"Повсюду обошлось без пострадавших. Однако в Черкасском районе обломками повреждены окна десятка жилых домов, магазина, а также автомобиль. Обследование территории продолжается", — проинформировал Табурец.

Напомним, 8 января ВС РФ ударили КАБами и баллистикой по промышленной инфраструктуре Запорожья.

Известно о 13 погибших мирных жителей и более сотни раненых, среди которых есть 14-летний подросток. Десять пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Вражеские авиабомбы повредили четыре административных здания и 28 единиц транспорта — 27 машин и трамвай.