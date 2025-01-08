РФ обстреляла Запорожье КАБами и баллистикой: есть погибшие и пострадавшие (фото, видео)

В городе было слышно несколько взрывов, один из прилетов пришелся по промышленному району. Кроме погибших и пострадавших, известно также о пожарах на месте попадания.

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В среду, 8 января, российские войска атаковали промышленную инфраструктуру города Запорожье управляемыми авиационными бомбами (КАБами) и баллистикой. В результате обстрела погиб один человек, еще шестеро ранены. Об этом сообщает председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

На видео Ивана Федорова можно увидеть последствия вражеского удара по городу. В частности, горит легковой автомобиль, рядом находится неподвижный трамвай с разбитыми окнами.

Отметим, что глава ОГА сообщил о воздушной тревоге в 15:17. Позже глава области рассказал об угрозе ударов скоростных ракет по Запорожской области и угрозе применения управляемых авиационных бомб.

Сообщение о первом взрыве поступило в 15:42. Через несколько минут Иван Федоров сообщил, что в результате взрыва пострадала промышленная инфраструктура города.

"Один человек погиб, еще трое — ранены. Такие предварительные последствия вражеского удара по Запорожью", — добавил он.

О повторных взрывах стало известно в 16:15. Впоследствии руководитель ОВА отметил, что количество раненых возросло до шести.

Напомним, что враг постоянно обстреливает город. В частности, 10 декабря ВС РФ ударили баллистикой по центру Запорожья. Тогда под удар попала частная клиника, в результате чего погибло 7 человек, еще пострадало 22 человека, среди которых ребенок.

Российские оккупационные войска ударили по городу в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. Тогда удалось спасти женщину.