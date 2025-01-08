РФ обстріляла Запоріжжя КАБами та балістикою: є загиблі та постраждалі (фото, відео)

В місті було чутно декілька вибухів, один із прильотів прийшовся по промисловому районі. Окрім загиблих та постраждалих, відомо також про пожежі на місці влучання.

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В середу, 8 січня, російські війська атакували промислову інфраструктуру міста Запоріжжя керованими авіаційними бомбами (КАБами) та балістикою. В результаті обстрілу загинула одна особа, ще шестеро поранені. Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

На відео Івана Федорова можна побачити наслідки ворожого удару по місту. Зокрема, горить легковий автомобіль, поряд знаходиться нерухомий трамвай з розбитими вікнами.

Зазначимо, що глава ОВА повідомив про повітряну тривогу о 15:17. Пізніше очільник області розповів про загрозу ударів швидкісних ракет по Запорізькій області та загрозу застосування керованих авіаційних бомб.

Повідомлення про перший вибух надійшло о 15:42. Через декілька хвилин Іван Федоров повідомив, що в результаті вибуху постраждала промислова інфраструктура міста.

"Одна людина загинула, ще троє — поранені. Такі попередні наслідки ворожого удару по Запоріжжю", — додав він.

Про повторні вибухи стало відомо о 16:15. Згодом керівник ОВА зазначив, що кількість поранених зросла до шести.

Нагадаємо, що ворог постійно обстрілює місто. Зокрема, 10 грудні ЗС РФ вдарили балістикою по центру Запоріжжя. Тоді під удар потрапила приватна клініка, в результаті чого загинуло 7 осіб, ще постраждало 22 людини, серед яких дитина.

Російські окупаційні війська вдарили по місту у новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня. Тоді вдалось врятувати жінку.