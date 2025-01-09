Удар РФ по Запорожью: ранены более 110 человек, среди них — 14-летний ребенок, детали (фото)

На фото с места попадания ФАБов в Запорожье видно остановку общественного транспорта, поврежденную в результате взрыва. В ГСЧС сообщили о завершении спасательных работ.

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В результате удара российских бомб по центру Запорожья получили ранения 113 граждан. Среди пострадавших есть 14-летний ребенок. В больницу попали 60 человек, среди них десять имеют серьезные травмы и находятся в тяжелом состоянии. Фокус собрал информацию различных ведомств и военной администрации об итогах аварийно-спасательных работ.

Обновленная информация о ликвидации последствий удара по Запорожью появилась в Telegram-канале ГСЧС в 7:39. В заметке указано, что количество погибших не изменилось: россияне убили 13 мирных украинцев. Согласно данным ГСЧС, получили ранения 113 граждан, среди них один ребенок. О состоянии травмированных спасатели не рассказали.

Российские авиабомбы повредили четыре административных здания, а также 28 единиц транспорта — 27 автомобилей и один трамвай, сообщила служба.

"Аварийно-спасательные работы завершены", — подытожила ГСЧС.

Россия обстреляла Запорожье — ситуация по состоянию на 9 января

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о количестве людей, которые обратились за медицинской помощью. Согласно данным военной администрации — это 59 человек. По словам Федорова, десять жертв российского обстрела находятся в тяжелом состоянии.

Национальная полиция утром 9 января добавила детали о ситуации в Запорожье после удара бомб РФ. В Telegram-канале ведомства уточнили, что травмированный ребенок — это девочка в возрасте 13-14 лет (2011 г.р.). Также указано, что повреждено 36 единиц транспорта: кроме трамвая и авто, разбило два маршрутных такси. Кроме административных зданий, о которых сообщили в ГСЧС, есть разрушения в жилой многоэтажке.

Правоохранители опубликовали фото с места попадания фугасных авиабомб (ФАБов, предназначенных для разрушения укреплений и бетонных перекрытий) ВС РФ. На одной из них — остановка общественного транспорта и два накрытых тела. На других — поврежденное административное здание и пострадавшая женщина, которую поддерживает сотрудник полиции.

Россия обстреляла Запорожье — спасатели и полиция на месте удара 8 января Фото: Национальная полиция Россия обстреляла Запорожье — полиция помогает пострадавшей 8 января Фото: Национальная полиция

Удар ФАБов по Запорожью — что произошло

Отметим, Фокус писал об ударе РФ по центру Запорожья, который произошел около 16 час. 8 января. На первых кадрах с места событий показали горящее административное здание, автомобили в огне, разбитые микроавтобус и трамвай. Также в кадр попали десятки людей, которые получили ранения или были убиты. Иван Федоров сообщил, что от обстрела россиян пострадала промышленная инфраструктура города. Кроме того, согласно данным в мониторинговых каналах, ВС РФ атаковали дважды: сначала появилось сообщение об одной скоростной цели, которая летела около 15 ч., затем — о следующей волне. В офисе генпрокурора заявили, что по факту обстрела ВС РФ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины — совершение военного преступления, из-за которого погибли люди.

Напоминаем, 10 декабря 2024 года РФ ударила баллистикой по центру Запорожья: спасатели рассказали о двух женщинах, которых чудом вытащили из-под руин.