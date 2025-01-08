В Запорожье увеличилось количество пострадавших от российской атаки: что известно (фото, видео)

В Запорожье уже 13 погибших и 18 пострадавших, сообщил глава ОГА Иван Федоров. Ранения получила 13-летняя девочка, которую доставили в больницу.

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В результате вражеского удара по Запорожью в среду, 8 января, в городе уже тринадцать погибших. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

"Тринадцать погибших в результате вражеского удара по Запорожью", — сообщил чиновник.

Он рассказал, что оккупанты обстреляли город КАБами. Две бомбы попали по жилым застройкам Шевченковского микрорайона.

В больницы доставили 18 человек, по меньшей мере четверо из них в тяжелом состоянии.

Глава ЗОВА сообщил, что из-за вражеской атаки ранения получила 13-летняя девочка, которая сейчас находится в больнице. Медики оценивают состояние ребенка как средней тяжести.

Последствия российского удара КАБами по Запорожью Фото: Запорожская ОВА

Четверг, 9 января, будет объявлен в Запорожье днем траура по погибшим, сообщил Иван Федоров.

Обстрел Запорожья: информация от МВД

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что на месте авиаударов в Запорожье продолжается аварийно-спасательная операция. Количество пострадавших и погибших постоянно увеличивается, подчеркнул чиновник. Полиция, спасатели, медики и другие профильные службы непрерывно работают над ликвидацией последствий вражеской атаки, разбирая завалы, ища людей и оказывая помощь пострадавшим. В частности, сообщил министр, парамедики полиции спасли 5 человек.

К ликвидации последствий привлечены десятки спасателей со спецтехникой, а следственно-оперативные группы полиции документируют военное преступление.

Секретарь Запорожского городского совета, исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко проинформировала, что в ликвидации последствий атаки задействовано 143 человека и 44 единицы спецтехники.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец констатировал, что Россия в очередной раз подтвердила свою истинную сущность государства-террориста, осуществив очередной варварский обстрел гражданского населения.

"Обстрел мирного населения является военным преступлением, за которое виновные должны понести ответственность в международных судах!", — подчеркнул омбудсмен.

Он призвал международное сообщество действовать более решительно, вводя новые санкции, предоставлять Украине больше средств для обороны и поддерживать усилия для привлечения РФ к ответственности.

В офисе генпрокурора сообщили, что по предварительным данным, в результате авиационной атаки по инфраструктуре города погибло 13 человек, еще 29 получили ранения.

В результате вражеского обстрела подверглись разрушениям многоэтажные дома, промышленный объект и другая инфраструктура города. Обломки попали в трамвай и маршрутное такси с пассажирами. Повреждены автомобили, припаркованные рядом.

Последствия обстрела Запорожья

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Реакция Владимира Зеленского на обстрел Запорожья

Президент Владимир Зеленский также отреагировал на российский удар по городу. Он отметил, что нет ничего более жестокого, чем авиабомбы по городу в осознании, что пострадают обычные гражданские люди.

"Нужно давление на Россию за террор. Нужно поддерживать защиту жизней в Украине", — написал глава государства, подчеркнув, что завершить такую войну надежным миром возможно только благодаря силе.

Напомним, в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января российские оккупационные войска нанесли удар по Запорожью.

Также Фокус писал, что 10 декабря 2024 года ВС РФ ударили баллистикой по центру Запорожья. Спасатели достали из-под завалов двух женщин, которые смогли дозвониться в ГСЧС и описать, где находились.