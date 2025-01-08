У Запоріжжі збільшилася кількість постраждалих від російської атаки: що відомо (фото, відео)

У Запоріжжі вже 13 загиблих та 18 постраждалих, повідомив глава ОВА Іван Федоров. Поранення отримала 13-річна дівчинка, яку доправили до лікарні.

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Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю у середу, 8 січня, у місті вже тринадцять загиблих. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Тринадцять загиблих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю", — повідомив чиновник.

Він розповів, що окупанти обстріляли місто КАБами. Дві бомби поцілили по житлових забудовах Шевченківського мікрорайону.

До лікарень доставили 18 людей, щонайменше четверо з них у тяжкому стані.

Глава ЗОВА повідомив, що через ворожу атаку поранення отримала 13-річна дівчинка, яка наразі перебуває у лікарні. Медики оцінюють стан дитини як середньої тяжкості.

Наслідки російського удару КАБами по Запоріжжю Фото: Запорізька ОВА

Четвер, 9 січня, буде оголошено у Запоріжжі днем жалоби за загиблими, повідомив Іван Федоров.

Обстріл Запоріжжя: інформація від МВС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що на місці авіаударів у Запоріжжі триває аварійно-рятувальна операція. Кількість постраждалих і загиблих постійно збільшується, підкреслив посадовець. Поліція, рятувальники, медики та інші профільні служби безперервно працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки, розбираючи завали, шукаючи людей та надаючи допомогу потерпілим. Зокрема, повідомив міністр, парамедики поліції врятували 5 людей.

До ліквідації наслідків залучені десятки рятувальників зі спецтехнікою, а слідчо-оперативні групи поліції документують воєнний злочин.

Секретар Запорізької міської ради, виконуюча обовʼязки міського голови Регіна Харченко поінформувала, що у ліквідації наслідків атаки задіяно 143 людини та 44 одиниці спецтехніки.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець констатував, що Росія вкотре підтвердила свою справжню сутність держави-терориста, здійснивши черговий варварський обстріл цивільного населення.

"Обстріл мирного населення є воєнним злочином, за який винні мають понести відповідальність у міжнародних судах!", — наголосив омбудсман.

Він закликав міжнародну спільноту діяти більш рішуче, запроваджуючи нові санкції, надавати Україні більше засобів для оборони та підтримувати зусилля для притягнення РФ до відповідальності.

В офісі генпрокурора повідомили, що за попередніми даними, внаслідок авіаційну атаку по інфраструктурі міста загинуло 13 людей, ще 29 отримали поранення.

Унаслідок ворожого обстрілу зазнали руйнувань багатоповерхові будинки, промисловий об’єкт та інша інфраструктура міста. Уламки влучили в трамвай та маршрутне таксі з пасажирами. Пошкоджено автомобілі, припарковані поряд.

Наслідки обстрілу Запоріжжя

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Реакція Володимира Зеленського на обстріл Запоріжжя

Президент Володимир Зеленський також відреагував на російський удар по місту. Він зазначив, що немає нічого більш жорстокого, ніж авіабомби по місту в усвідомленні, що постраждають звичайні цивільні люди.

"Потрібен тиск на Росію за терор. Потрібно підтримувати захист життів в Україні", — написав глава держави, наголосивши, що завершити таку війну надійним миром можливо лише завдяки силі.

Нагадаємо, у новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня російські окупаційні війська завдали удару по Запоріжжю.

Також Фокус писав, що 10 грудня 2024 року ЗС РФ вдарили балістикою по центру Запоріжжя. Рятувальники дістали з-під завалів двох жінок, які змогли додзвонитися у ДСНС та описати, де перебували.