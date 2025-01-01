РФ вдарила по Запоріжжю у Новий рік: горять будинки

Загалом у Запорізькій області 31 грудня було вже щонайменше шість повітряних тривог.

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У новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня російські окупаційні війська завдали удару по Запоріжжю. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Внаслідок ворожої атаки в одному із населених пунктів області горить кілька приватних будинків. Рятувальники врятували жінку", — написав Федоров.

Він уточнив, що екстрені служби працюють на місці влучання.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ радили мешканцям Запоріжжя перебувати в укриттях.

За даними військових, у цей час на Запоріжжя росіяни запустили ударні безпілотники.

Зазначимо, що загалом це була шоста повітряна тривога в області за 31 грудня.

Нагадаємо, 31 грудня військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що ЗС РФ можуть завдати удару під час новорічних свят.

Фокус також писав про те, що голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко потрапив під обстріл під час відеозвернення.