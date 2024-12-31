Голова Херсонської МВА потрапив під російський обстріл: подробиці (відео)

Один із прильотів стався за 20 метрів від Романа Мрочка та його команди.

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Голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко потрапив під обстріл під час відеозвернення. Про це чиновник повідомив на своїй сторінці Facebook, розмістивши відео, на якому чути прильоти російських снарядів.

Роман Мрочко записував передноворічне звернення для херсонців і потрапив під ворожий обстріл. На відео зафіксовано звуки прильотів російських снарядів, які чітко чути з місця запису відео.

"У війни немає свят і вихідних. Записували передноворічне відео під російські обстріли!" — написав Роман Мрочко у Facebook, коментуючи подію. Він також подякував своїй команді за стійкість під час прильоту.

Мрочко додав, що приліт стався всього за 20 м. від знімальної групи. Повідомляється однак, що, попри близькість і масштаби ворожого обстрілу, зі знімальної команди Романа Мрочка ніхто не постраждав.

Також ми писали, що перед Новим роком Україну атакували понад 60 цілей. В останню ніч 2024 року Росія запустила по українських містах понад 20 ракет і 40 безпілотників. По Шостці летіла половина ракет від запущених ворогом по громаді за весь рік.

Нагадаємо, 21 грудня партизанський рух "Атеш" повідомив, що військові командири РФ відмовляються штурмувати позиції ЗСУ в Херсонській області.

Також раніше, 20 грудня, боєць ЗСУ у своєму Telegram-каналі "Николаевский Ванек" розповів, що російські військові намагаються зайняти район Антонівського мосту в Херсонській області. Під артилерійськими обстрілами перебували сам Херсон і прилеглі до нього населені пункти, а також село Чорнобаївка.