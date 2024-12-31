Глава Херсонской ГВА попал под российский обстрел: подробности (видео)

Один из прилетов произошел в 20 метрах от Романа Мрочко и его команды.

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Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко попал под обстрел во время видеообращения. Об этом чиновник сообщил на своей странице Facebook, разместив видео, на котором слышны прилеты российских снарядов.

Роман Мрочко записывал предновогоднее обращение для херсонцев и попал под вражеский обстрел. На видео зафиксированы звуки прилетов российских снарядов, которые отчетливо слышно с места записи видео.

"У войны нет праздников и выходных. Записывали предновогоднее видео под российские обстрелы!" — написал Роман Мрочко в Facebook, комментируя произошедшее. Он также поблагодарил свою команду за стойкость во время прилета.

Мрочко добавил, что прилет произошел всего в 20 м. от съемочной группы. Сообщается однако, что, несмотря на близость и масштабы вражеского обстрела, из съемочной команды Романа Мрочко никто не пострадал.

Также мы писали, что перед Новым годом Украину атаковали более 60 целей. В последнюю ночь 2024 года Россия запустила по украинским городам более 20 ракет и 40 беспилотников. По Шостке летела половина ракет от запущенных врагом по громаде за весь год.

Напомним, 21 декабря партизанское движение "Атеш" сообщило, что военные командиры РФ отказываются штурмовать позиции ВСУ в Херсонской области.

Также ранее, 20 декабря, боец ВСУ в своем Telegram-канале "Николаевский Ванек" рассказал, что российские военные пытаются занять район Антоновского моста в Херсонской области. Под артиллерийскими обстрелами находились сам Херсон и прилегающие к нему населенные пункты, а также село Чернобаевка.