Военные командиры РФ отказываются штурмовать позиции ВСУ в Херсонской области, — "Атеш"

По данным партизан, оккупационная армия готовит боевую технику и лодки к применению. Кроме того, заметно увеличился подвоз боеприпасов, что свидетельствует о подготовке военной операции.

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В Херсонской области растет напряжение среди военного командования ВС РФ, которое отказывается отправлять на штурмы военнослужащих. Об этом сообщило партизанское движение "Атеш".

"Российские военные командиры отказываются отправлять своих подчиненных в штурмы в Херсонской области", — говорится в сообщении.

Агенты "Атеш" в составе вражеской армии сообщают о растущем напряжении в российских подразделениях, расположенных на оккупированной территории Херсонской области. По их словам, ситуация становится все более тревожной, а военнослужащие ВС РФ отмечают активизацию подготовки к наступлению.

"Командиров постоянно вызывают на срочные совещания, после которых они возвращаются поздно ночью — бледные и явно встревоженные. Это усиливает нервозность в подразделениях, где никто подробно не понимает, что происходит. Тем временем командование продолжает ставить суицидальные задачи, которые еще больше подрывают моральное состояние личного состава", — отметили в "Атеш".

Кроме того, есть информация о том, что возросла активность вражеской техники, а также увеличился подвоз боеприпасов.

"Боевую технику и лодки готовят к применению. Все указывает на подготовку к операции, но подробности скрываются даже от большинства офицеров. Однако среди наших информаторов есть командиры рот и батальонов, которые передают нам важную информацию после совещаний с командованием своих бригад и полков", — подчеркнули в "Атеш".

Там также объяснили, что всю полученную информацию оперативно передают представителям Сил обороны Украины и готовы выплачивать крупные суммы средств, эквивалентные двум зарплатам военных РФ, за важную информацию.

Напомним, 20 декабря "Атеш" сообщил, что среди российских военнослужащих, которые находятся на оккупированной части Херсонской области, увеличивается количество случаев самоубийства.

10 декабря "Атеш" сообщил, что среди российских войск, дислоцированных в Херсонской области, растет количество случаев саботажа.