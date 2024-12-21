Військові командири РФ відмовляються штурмувати позиції ЗСУ в Херсонській області, — "Атеш"

За даними партизанів, окупаційна армія готує бойову техніку та човни до застосування. Крім того, помітно збільшилось підвезення боєприпасів, що свідчить про підготовку військової операції.

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В Херсонській області зростає напруга серед військового командування ЗС РФ, яке відмовляється відправляти на штурми військовослужбовців. Про це повідомив партизанський рух "Атеш".

"Російські військові командири відмовляються відправляти своїх підлеглих у штурми в Херсонській області", — йдеться у повідомленні.

Агенти "Атеш" у складі ворожої армії повідомляють про зростаючу напругу в російських підрозділах, розташованих на окупованій території Херсонської області. За їх словами, ситуація стає дедалі тривожнішою, а військовослужбовці ЗС РФ відзначають активізацію підготовки до наступу.

"Командирів постійно викликають на термінові наради, після яких вони повертаються пізно вночі — бліді та явно стривожені. Це посилює нервозність у підрозділах, де ніхто докладно не розуміє, що відбувається. Тим часом командування продовжує ставити суїцидальні завдання, які ще більше підривають моральний стан особового складу", — зазначили в "Атеш".

Крім того, є інформація про те, що зросла активність ворожої техніки, а також збільшилось підвезення боєприпасів.

"Бойову техніку і човни готують до застосування. Усе вказує на підготовку до операції, але подробиці приховуються навіть від більшості офіцерів. Однак серед наших інформаторів є командири рот і батальйонів, які передають нам важливу інформацію після нарад із командуванням своїх бригад і полків", — наголосили в "Атеш".

Там також пояснили, що усю отриману інформацію оперативно передають представникам Сил оборони України та готові виплачувати великі суми коштів, еквівалентні двом зарплатам військових РФ, за важливу інформацію.

Нагадаємо, 20 грудня "Атеш" повідомив, що серед російських військовослужбовців, які перебувають на окупованій частині Херсонської області, збільшується кількість випадків самогубства.

10 грудня "Атеш" повідомив, що серед російських військ, дислокованих у Херсонській області, зростає кількість випадків саботажу.