"Обирають суїцид замість штурму": серед солдатів ЗС РФ зросла кількість самогубств, — "Атеш"

Російські солдати відмовляються брати участь у бойових діях, після чого військове командування РФ починає їх репресувати. Це закінчується самогубством солдатів.

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Серед російських військовослужбовців, які перебувають на окупованій частині Херсонської області, збільшується кількість випадків самогубства. Про це повідомив партизанський рух "Атеш".

"Російські солдати обирають суїцид замість участі в штурмі на Херсонщині", — йдеться у повідомленні.

Партизани пояснили, що причиною самогубств стали репресії з боку командування, особливо проти тих, хто відмовляється брати участь у бойових діях.

За даними "Атеш", лише за останній час у різних населених пунктах Херсонщини зафіксовано низку випадків самогубства.

"Два тижні тому в Голій Пристані повісився молодий хлопець, який тільки нещодавно підписав контракт із МО РФ, імовірно, не усвідомлюючи всіх наслідків. У Каланчаку інший військовослужбовець застрелився, дізнавшись, що його переводять у штурмовий підрозділ", — зазначили в "Атеш".

Там також розповіли про випадок у Скадовську, де на себе наклав руки ще один російський солдат, потонувши в морі.

Спочатку командування намагалося видати це за нещасний випадок, але пізніше стало відомо, що перед цим над ним знущався командир. Причиною такого ставлення до солдата стала його відмова брати участь у боях на островах Дніпра.

"Ми закликаємо всіх військовослужбовців, хто стикається з репресіями та знущаннями, звертатися до нас. Ви не зобов'язані терпіти цей тиск. Ми готові вам допомогти", — наголосили в "Атеш".

Нагадаємо, 10 грудня "Атеш" повідомив, що серед російських військ, дислокованих у Херсонській області, зростає кількість випадків саботажу.

5 грудня українські партизани повідомили, що військовослужбовці РФ зазнали втрат під час невдалої операції на острові Білогрудий у дельті Дніпра.