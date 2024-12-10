Ламають човни і мотори: солдати РФ саботують штурми через Дніпро, — АТЕШ

Військовослужбовці ЗС РФ пробивають гумові човни та виводять з ладу мотори, відмовляючись іти в наступ. Через це у 126-й окремій бригаді розпочато три службові розслідування.

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Серед російських військ, дислокованих у Херсонській області, зростає кількість випадків саботажу. Військові навмисно пошкоджують власне обладнання, щоб уникнути участі в штурмах островів у дельті Дніпра. Про це 10 грудня повідомили учасники партизанського руху "АТЕШ".

"Солдати навмисно ламають мотори, пробивають гумові човни та навіть передають координати Силам оборони України щодо розташування човнових баз і запасів палива", — йдеться в повідомленні.

Такі дії підривають боєздатність підрозділів, що спричиняє серйозні проблеми для російського командування на стратегічно важливому напрямку. Через ситуацію, що склалася, у 126-й окремій бригаді берегової оборони Збройних сил РФ уже розпочато три службові розслідування, пов'язані з фактами саботажу.

Учасники "АТЕШ" закликали військовослужбовців РФ наслідувати приклад своїх товаришів по службі й відмовлятися виконувати накази командування, щоб зберегти собі життя.

Ситуації на передовій

За інформацією Генштабу ЗСУ від 10 грудня за минулу добу Сили оборони на Придніпровському напрямку відбили сім атак противника.

Зі свого боку моніторингова група DeepState фіксує активність на Херсонському напрямку лише в районі південніше Кринок. Тут підрозділи ЗС РФ намагаються просуватися в бік Іванівки, однак переправитися через Дніпро окупантам не вдається.

Карта бойових дій на Херсонському напрямку. 9 грудня Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, 4 грудня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що російські війська готують наступ. З метою форсування Дніпра противник підготував 300 човнів.

5 грудня голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім відреагував на інформацію про можливий штурм ЗС РФ правого берега Дніпра. За його словами, про запланований наступ було відомо ще чотири місяці тому.