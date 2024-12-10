Ломают лодки и моторы: солдаты РФ саботируют штурмы через Днепр, — АТЕШ
Военнослужащие ВС РФ пробивают резиновые лодки и выводят из строй моторы, отказываясь идти в наступление. Из-за этого в 126-й отдельной бригаде начато три служебных расследования.
Среди российских войск, дислоцированных в Херсонской области, растет число случаев саботажа. Военные намеренно повреждают собственное оборудование, чтобы избежать участия в штурмах островов в дельте Днепра. Об этом 10 декабря сообщили участники партизанского движения "АТЕШ".
"Солдаты намеренно ломают моторы, пробивают резиновые лодки и даже передают координаты Силам обороны Украины о расположении лодочных баз и запасов топлива", — говорится в сообщении.
Такие действия подрывают боеспособность подразделений, что вызывает серьезные проблемы для российского командования на стратегически важном направлении. Из-за сложившейся ситуации в 126-й отдельной бригаде береговой обороны Вооруженных сил РФ уже начато три служебных расследования, связанных с фактами саботажа.
Участники "АТЕШ" призвали военнослужащих РФ последовать примеру своих сослуживцев и отказываться выполнять приказы командования, чтобы сохранить себе жизнь.
Ситуации на передовой
По информации Генштаба ВСУ от 10 декабря за минувшие сутки Силы обороны на Приднепровском направлении отбили семь атак противника.
В свою очередь мониторинговая группа DeepState фиксирует активность на Херсонском направлении лишь в районе южнее Крынок. Здесь подразделения ВС РФ пытаются продвигаться в сторону Ивановки, однако переправится через Днепр оккупантам не удается.
Напомним, 4 декабря глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что российские войска готовят наступление. С целью форсирования Днепра противник подготовил 300 лодок.
5 декабря глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким отреагировал на информацию о возможном штурме ВС РФ правого берега Днепра. По его словам, о намечающемся наступлении было известно еще четыре месяца назад.