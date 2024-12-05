"Всего у нас достаточно": ВС РФ готовятся к штурму правого берега Днепра, — Ким (видео)

По словам главы ОВА, информация о возможном наступлении россиян была известна украинской стороне заблаговременно, поэтому проводилась соответствующая подготовка.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким отреагировал на информацию о возможном штурме россиянами правого берега Днепра. Он отметил, что известно об этом было четыре месяца назад, шла подготовка к вражеской атаке.

"Силы обороны и наши военные тоже это понимают. Поэтому никто никуда не собирается уезжать. Наоборот, мы понимаем, что это будет. Отвлекающий маневр или нет, это неважно", — добавил Виталий Ким.

Он отметил, что есть понимание сил и средств, которые будут использовать ВС РФ во время атаки. Глава ОВА добавил, что на действия врага будет соответствующая реакция.

"Всего у нас достаточно. Мы понимаем: все сложно, но все контролируется", — добавил глава администрации.

Наступление ВС РФ на правобережье Днепра: что известно

Напомним, в Financial Times со ссылкой на слова главы Херсонской ОГА Александра Прокудина был опубликован материал о том, что ВС РФ на Херсонском направлении готовят масштабное наступление. Враг активно наносил удары с помощью БПЛА по Херсону и другим населенным пунктам области, а затем собрал для форсирования Днепра примерно 300 плавсредств. Так Москва намерена захватить больше территорий Украины до возвращения новоизбранного президента США Дональда Трампа в Белый дом.

По словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Олега Жданова, президент России Владимир Путин будет организовывать наступление и на Запорожскую, и на Херсонскую области. Однако это точно не произойдет в 2024 году.

Бывший сотрудник СБУ и военный аналитик Иван Ступак отметил, что украинские военные не подтверждают, что на Херсонщине враг имеет достаточную группировку для начала наступления. Однако там есть перемещения и зафиксирована техника.