"Всього у нас достатньо": ЗС РФ готуються до штурму правого берега Дніпра, — Кім (відео)

За словами очільника ОВА, інформація про можливий наступ росіян була відома українській стороні завчасно, тому проводилася відповідна підготовка.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім відреагував на інформацію щодо можливого штурму росіянами правого берега Дніпра. Він зазначив, що відомо про це було чотири місяці тому, йшла підготовка до ворожої атаки.

"Сили оборони та наші військові теж це розуміють. Тому ніхто нікуди не збирається їхати. Навпаки, ми розуміємо, що це буде. Відволікаючий маневр чи ні, це неважливо", — додав Віталій Кім.

Він зазначив, що є розуміння сил та засобів, які будуть використовувати ЗС РФ під час атаки. Очільник ОВА додав, що на дії ворога буде відповідна реакція.

"Всього у нас достатньо. Ми розуміємо: все складно, але все контрольовано", — додав голова адміністрації.

Наступ ЗС РФ на правобережжя Дніпра: що відомо

Нагадаємо, у Financial Times із посиланням на слова голови Херсонської ОДА Олександра Прокудіна був опублікований матеріал про те, що ЗС РФ на Херсонському напрямку готують масштабний наступ. Ворог активно завдавав ударів за допомогою БпЛА по Херсону та інших населених пунктах області, а потім зібрав для форсування Дніпра приблизно 300 плавзасобів. Так Москва має намір захопити більше територій України до повернення новообраного президента США Дональда Трампа в Білий дім.

За словами військового експерта, полковника запасу ЗСУ Олега Жданова, президент Росії Володимир Путін буде організовувати наступ й на Запорізьку, й на Херсонську області. Однак це точно не відбудеться у 2024 році.

Колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак зазначив, що українські військові не підтверджують, що на Херсонщині ворог має достатнє угрупування для початку наступу. Проте там є переміщення та зафіксована техніка.