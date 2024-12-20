"Выбирают суицид вместо штурма": среди солдат ВС РФ возросло количество самоубийств, — "Атеш"

Российские солдаты отказываются участвовать в боевых действиях, после чего военное командование РФ начинает их репрессировать. Это заканчивается самоубийством солдат.

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Среди российских военнослужащих, которые находятся на оккупированной части Херсонской области, увеличивается количество случаев самоубийства. Об этом сообщило партизанское движение "Атеш".

"Российские солдаты выбирают суицид вместо участия в штурме на Херсонщине", — говорится в сообщении.

Партизаны объяснили, что причиной самоубийств стали репрессии со стороны командования, особенно против тех, кто отказывается участвовать в боевых действиях.

По данным "Атеш", только за последнее время в разных населенных пунктах Херсонщины зафиксирован ряд случаев самоубийства.

"Две недели назад в Голой Пристани повесился молодой парень, который только недавно подписал контракт с МО РФ, вероятно, не осознавая всех последствий. В Каланчаке другой военнослужащий застрелился, узнав, что его переводят в штурмовое подразделение", — отметили в "Атеш".

Там также рассказали о случае в Скадовске, где на себя покончил с собой еще один российский солдат, утонув в море.

Сначала командование пыталось выдать это за несчастный случай, но позже стало известно, что перед этим над ним издевался командир. Причиной такого отношения к солдату стал его отказ участвовать в боях на островах Днепра.

"Мы призываем всех военнослужащих, кто сталкивается с репрессиями и издевательствами, обращаться к нам. Вы не обязаны терпеть это давление. Мы готовы вам помочь", — отметили в "Атеш".

Напомним, 10 декабря "Атеш" сообщил, что среди российских войск, дислоцированных в Херсонской области, растет количество случаев саботажа.

5 декабря украинские партизаны сообщили, что военнослужащие РФ понесли потери во время неудачной операции на острове Белогрудый в дельте Днепра.