Перед Новым годом Украину атаковали более 60 целей: в двух регионах есть попадания (фото)
В последнюю ночь 2024 года Россия запустила по украинским городам более 20 ракет и 40 беспилотников. По Шостке летела половина ракет от запущенных врагом по громаде за весь год.
Ночью на 31 декабря российские войска атаковали Украину дронами и ракетами. Деталями поделилась пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
Россия с 20:30 30 декабря и до утра 31 декабря запустила:
- 6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (из Воронежской области);
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" (с истребителя МиГ-31К из Тульской области);
- 6 управляемых авиационных ракет Х-69 (с самолетов тактической авиации из Белгородской области);
- 8 крылатых ракет Х-22 (с самолетов Ту-22М3 из Тульской области);
- 40 ударных "Шахедов" и беспилотников-имитаторов других типов (с направлений Приморско-Ахтарск, Брянск и Миллерово).
Украинским силам ПВО удалось сбить один "Кинжал", пять ракет типа Х-69 и 16 "Шахедов". Еще 24 БПЛА-имитатора были локально потеряны. Попадание баллистики зафиксировали в Сумской и Киевской областях.
"Несмотря на новогоднее настроение, призываем граждан не игнорировать воздушную тревогу. Берегите себя и своих родных", — призвали в Вооруженных силах.
Последствия атаки ночью на 31 декабря
Руководитель КГВА Сергей Попко сообщил о падении обломков в Дарницком районе Киева. Повреждения получили три частных здания и две машины, но обошлось без пострадавших.
В Киевской областной военной администрации проинформировали, что в регионе работали силы ПВО и были сбиты цели. Область атаковали как БПЛА, так и ракеты.
В результате падения обломков поврежден частный дом в одном из населенных пунктов Киевской области. Там выбило окна и повреждена кровля.
В результате атаки в регионе пострадала 49-летняя женщина. Врачи диагностировали у нее контузию и острую реакцию на стресс.
Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх рассказал, что ночью на 31 декабря враг выпустил по Шостке 13 ракет — почти половину всех, прилетевших в громаду за год.
Четыре ракеты нацелились на инфраструктуру города в 3:00, еще девять — в 8:00.
В соцсетях отмечали, что в Шостке прошли "ужасные ночь и утро".
Напомним, вечером 30 декабря в Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП. Иномарка BMW вылетела на встречную полосу, водитель и все четверо пассажиров погибли.
В ССО сообщили, что украинские силы продвинулись в Курской области РФ и захватили населенный пункт, который держали северокорейские солдаты.