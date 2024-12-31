Перед Новым годом Украину атаковали более 60 целей: в двух регионах есть попадания (фото)

В последнюю ночь 2024 года Россия запустила по украинским городам более 20 ракет и 40 беспилотников. По Шостке летела половина ракет от запущенных врагом по громаде за весь год.

Related video

Ночью на 31 декабря российские войска атаковали Украину дронами и ракетами. Деталями поделилась пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Россия с 20:30 30 декабря и до утра 31 декабря запустила:

6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (из Воронежской области);

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" (с истребителя МиГ-31К из Тульской области);

6 управляемых авиационных ракет Х-69 (с самолетов тактической авиации из Белгородской области);

8 крылатых ракет Х-22 (с самолетов Ту-22М3 из Тульской области);

40 ударных "Шахедов" и беспилотников-имитаторов других типов (с направлений Приморско-Ахтарск, Брянск и Миллерово).

Украинским силам ПВО удалось сбить один "Кинжал", пять ракет типа Х-69 и 16 "Шахедов". Еще 24 БПЛА-имитатора были локально потеряны. Попадание баллистики зафиксировали в Сумской и Киевской областях.

"Несмотря на новогоднее настроение, призываем граждан не игнорировать воздушную тревогу. Берегите себя и своих родных", — призвали в Вооруженных силах.

Последствия атаки ночью на 31 декабря

Руководитель КГВА Сергей Попко сообщил о падении обломков в Дарницком районе Киева. Повреждения получили три частных здания и две машины, но обошлось без пострадавших.

В Киевской областной военной администрации проинформировали, что в регионе работали силы ПВО и были сбиты цели. Область атаковали как БПЛА, так и ракеты.

В результате падения обломков поврежден частный дом в одном из населенных пунктов Киевской области. Там выбило окна и повреждена кровля.

Последствия ночного обстрела в Киевской области Фото: ГСЧС

В результате атаки в регионе пострадала 49-летняя женщина. Врачи диагностировали у нее контузию и острую реакцию на стресс.

Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх рассказал, что ночью на 31 декабря враг выпустил по Шостке 13 ракет — почти половину всех, прилетевших в громаду за год.

Четыре ракеты нацелились на инфраструктуру города в 3:00, еще девять — в 8:00.

Последствия ночного обстрела в Шостке Фото: Соцсети

В соцсетях отмечали, что в Шостке прошли "ужасные ночь и утро".

Напомним, вечером 30 декабря в Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП. Иномарка BMW вылетела на встречную полосу, водитель и все четверо пассажиров погибли.

В ССО сообщили, что украинские силы продвинулись в Курской области РФ и захватили населенный пункт, который держали северокорейские солдаты.