Смертельное ДТП на Галичине: компания влетела на BMW в грузовик, погибли подростки (фото)

Следователи выяснили, что водитель иномарки превысил скорость и вылетел на встречную полосу. В машине были пять человек в возрасте от 15 до 20 лет, все они погибли.

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Вечером 30 декабря в Украине произошла смертельная авария, в которой погибли пятеро молодых людей. Деталями и фото с места событий поделились 31 декабря в ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

ДТП произошло на автодороге Н-09 "Мукачево-Львов" в селе Насташино. Спасатели деблокировали тела двух девушек — 15 и 18 лет — и трех парней — 20, 18 и 16 лет. Также работники ГСЧС отключили клеммы аккумуляторов машин, чтобы на месте столкновения не произошел пожар.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

"К ликвидации ДТП было привлечено 19 спасателей и 4 единицы техники. На месте происшествия работала психолог ГУ ГСЧС, которая оказывала психологическую помощь и поддержку очевидцам и родственникам погибших", — отметили в ведомстве.

Фото с места смертельного ДТП Фото: ГСЧС

Пресс-служба полиции Ивано-Франковской области уточнила, что сообщение об аварии на линию "102" поступило примерно в 21:41.

По данным следствия, 20-летний водитель BMW 520, который проживал в город Бурштын, по невнимательности превысил скорость и на закругленном участке выехал на встречную полосу. Так иномарка столкнулась с грузовиком DAF, которым управлял 52-летний житель Молдовы.

Фото с места смертельного ДТП Фото: Национальная полиция Фото с места смертельного ДТП Фото: Национальная полиция

Также правоохранители установили, что остаточная высота протектора задних колес BMW не соответствовала установленным нормам. В аварии погибли водитель автомобиля и четверо его пассажиров. Водителя грузовика проверили на состояние опьянения, он был трезв.

Полиция возбудила дело о нарушении ПДД, которое повлекло гибель нескольких человек. Санкция по этой статье — от пяти до десяти лет заключения с лишением прав на срок до трех лет.

Фото с места смертельного ДТП Фото: Национальная полиция Фото с места смертельного ДТП Фото: Национальная полиция

"Помните, ваши действия на дороге имеют значение для безопасности всех участников движения. Соблюдайте скоростные режимы, сигнализируйте о маневрах, внимательно следите за дорожными знаками и сигналами! Ни при каких обстоятельствах не садитесь за руль навеселе", — призвали в ведомстве.

Напомним, в полиции города Згеж сообщили, что в Польше задержали 10 украинок. Их подозревают в сговоре, который нанес ущерб на 3 миллиона злотых.

30 декабря стало известно, что Нацполиция установила причастного к громкому военному преступлению в Буче. В росСМИ сообщили, что этот военнослужащий — жив и до сих пор служит.