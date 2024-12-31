Смертельна ДТП на Галичині: компанія влетіла на BMW у вантажівку, загинули підлітки (фото)

Слідчі з’ясували, що водій іномарки перевищив швидкість і вилетів на зустрічну смугу. У машині були п’ятеро осіб віком від 15 до 20 років, усі вони загинули.

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Ввечері 30 грудня в Україні сталася смертельна аварія, в якій загинули п’ятеро молодих людей. Деталями та фото з місця подій поділились 31 грудня у ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

ДТП сталася на автодорозі Н-09 "Мукачево-Львів" у селі Насташине. Рятувальники деблокували тіла двох дівчат — 15 та 18 років — і трьох хлопців — 20, 18 та 16 років. Також працівники ДСНС відключили клеми акумуляторів машин, щоб на місці зіткнення не сталася пожежа.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС

"До ліквідації ДТП було залучено 19 рятувальників та 4 одиниці техніки. На місці події працювала психолог ГУ ДСНС, яка надавала психологічну допомогу та підтримку очевидцям та родичам загиблих", — зауважили у відомстві.

Фото з місця смертельної ДТП Фото: ДСНС

Пресслужба поліції Івано-Франківської області уточнила, що повідомлення про аварію на лінію "102" надійшло приблизно о 21:41.

За даними слідства, 20-річний водій BMW 520, який проживав у місті Бурштин, через неуважність перевищив швидкість та на заокругленій ділянці виїхав на зустрічну смугу. Так іномарка зіткнулась з вантажівкою DAF, якою кермував 52-річний мешканець Молдови.

Фото з місця смертельної ДТП Фото: Національна поліція Фото з місця смертельної ДТП Фото: Національна поліція

Також правоохоронці встановили, що залишкова висота протектора задніх коліс BMW не відповідала встановленим нормам. В аварії загинули водій автівки та четверо його пасажирів. Водія вантажівки перевірили на стан сп’яніння, він був тверезим.

Поліція порушила справу про порушення ПДР, яке спричинило загибель кількох осіб. Санкція за цією статтею — від п'яти до десяти років ув’язнення з позбавленням прав на строк до трьох років.

Фото з місця смертельної ДТП Фото: Національна поліція Фото з місця смертельної ДТП Фото: Національна поліція

"Пам’ятайте, ваші дії на дорозі мають значення для безпеки всіх учасників руху. Дотримуйтесь швидкісних режимів, сигналізуйте про маневри, уважно стежте за дорожніми знаками й сигналами! За жодних обставин не сідайте за кермо напідпитку", — закликали у відомстві.

Нагадаємо, у поліції міста Згеж повідомили, що в Польщі затримали 10 українок. Їх підозрюють у змові, яка завдала збитків на 3 мільйони злотих.

30 грудня стало відомо, що Нацполіція встановила причетного до гучного воєнного злочину у Бучі. У росЗМІ повідомили, що цей військовослужбовець — живий і досі служить.