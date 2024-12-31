Змова та збитки на 3 млн злотих: у Польщі затримали десятьох українок, деталі (фото)

Підозрювані створювали фальшиві акаунти клієнток на вебсайті магазину, замовляли одяг, який потім забирали, а в системі продажів позначали "повернення товару" на склад.

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У Польщі затримали 10 громадянок України, які працювали на складі одягу й змовилися проти роботодавця. Вони завдали йому збитків на 3 мільйони злотих. Про це повідомили на сайті поліції міста Згєж (Лодзьке воєводство).

Жертвою злочину стала велика компанія одягу, яка здійснює інтернет-продажі по всій Європі. Затримані жінки були працівницями складу повернень.

Слідство встановило, що підозрювані створювали фальшиві акаунти клієнток на вебсайті магазину, замовляли одяг, який потім забирали, а в системі продажів позначали "повернення товару" на склад. Підозрювані мали доступ до системи транзакцій магазину, що дозволяло їм вносити неправдиву інформацію про повернення придбаних товарів.

У Польщі затримали 10 громадянок України

Жінки діяли спільно з січня 2024 року, а викрили їх тоді, коли в інтернет-магазині зробили ревізію і виявили, що не вистачає товарів, які за даними електронної системи мали бути повернені клієнтами.

В результаті компанія здійснювала безпідставні повернення коштів на рахунки підставних осіб. Крім того, підозрювані продавали одяг, фактично вкрадений зі складу.

Жінки діяли спільно з січня 2024 року

За попередніми даними, внаслідок таких дій компанія могла втратити близько 3 мільйонів злотих.

Усім підозрюваним українкам оголошено про підозру у шахрайстві щодо майна великої вартості. За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Після допиту їх звільнили, але заборонили виїзд з Польщі.

Нагадаємо, що в Польщі українці познущалися з українців. Через борг двоє чоловіків напали на співвітчизників і вивели на пляж, де продовжили знущання. Вони змушували їх їсти пісок, пити воду та заходити у холодне море. У потерпілих відібрали 2 телефони та 2 зарядні пристрої.