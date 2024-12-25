Змушували їсти пісок і заходити у холодне море: в Польщі українці познущалися з українців

До поліції звернувся 27-річний громадянин України із заявою про напад. За його словами, вночі до його орендованої кімнати увірвалися четверо чоловіків у масках.

Related video

В Польщі поліція затримала двох громадян України за знущання із співгромадян. Молодим людям віком 19 та 20 років загрожує до 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє trojmiasto.pl.

Інцидент стався кілька днів тому у Сопоті. До поліції звернувся 27-річний громадянин України із заявою про напад. За його словами, вночі до його орендованої кімнати увірвалися четверо чоловіків у масках. Вони побили його та друга, який у той момент перебував у кімнаті, погрожували зброєю та змусили покинути приміщення.

Далі нападники чоловіків вивели на пляж, де продовжили знущання. Вони змушували їх їсти пісок, пити воду та заходити у холодне море. При собі зловмисники мали пістолет. У потерпілих відібрали 2 телефони та 2 зарядні пристрої.

Як з'ясували слідчі, дії нападників були спрямовані на примус одного з постраждалих повернути борг у розмірі 8 тисяч злотих.

За кілька днів після нападу правоохоронці провели операцію та затримали двох підозрюваних на території Гданська. У них вилучили пістолет, маску, готівку та вкрадені речі.

Обох підозрюваних допитали та звинуватили у пограбуванні, застосуванні насильства та вимаганні. Суд ухвалив рішення заарештувати їх на 3 місяці.

Ще двох нападників шукають.

Згідно з польським законодавством, за такі злочини зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Польщі дослідили грошові перекази українців на Батьківщину. Загалом кошти пересилають ті громадяни, які мають стабільну працю, або ж займаються підприємництвом.