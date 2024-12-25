Заставляли есть песок и заходить в холодное море: в Польше украинцы поиздевались над украинцами

В полицию обратился 27-летний гражданин Украины с заявлением о нападении. По его словам, ночью в его арендованную комнату ворвались четверо мужчин в масках.

Related video

В Польше полиция задержала двух граждан Украины за издевательства над согражданами. Молодым людям в возрасте 19 и 20 лет грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает trojmiasto.pl.

Инцидент произошел несколько дней назад в Сопоте. В полицию обратился 27-летний гражданин Украины с заявлением о нападении. По его словам, ночью в его арендованную комнату ворвались четверо мужчин в масках. Они избили его и друга, который в тот момент находился в комнате, угрожали оружием и заставили покинуть помещение.

Далее нападающие мужчин вывели на пляж, где продолжили издевательства. Они заставляли их есть песок, пить воду и заходить в холодное море. При себе злоумышленники имели пистолет. У пострадавших отобрали 2 телефона и 2 зарядных устройства.

Как выяснили следователи, действия нападавших были направлены на принуждение одного из пострадавших вернуть долг в размере 8 тысяч злотых.

Через несколько дней после нападения правоохранители провели операцию и задержали двух подозреваемых на территории Гданьска. У них изъяли пистолет, маску, наличные и украденные вещи.

Обоих подозреваемых допросили и обвинили в ограблении, применении насилия и вымогательстве. Суд принял решение арестовать их на 3 месяца.

Еще двух нападавших ищут.

Согласно польскому законодательству, за такие преступления злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в Польше исследовали денежные переводы украинцев на Родину. В общем средства пересылают те граждане, которые имеют стабильную работу, или же занимаются предпринимательством.