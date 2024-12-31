Заговор и убытки на 3 млн злотых: в Польше задержали десятерых украинок, детали (фото)

Подозреваемые создавали фальшивые аккаунты клиенток на веб-сайте магазина, заказывали одежду, которую потом забирали, а в системе продаж обозначали "возврат товара" на склад.

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В Польше задержали 10 гражданок Украины, которые работали на складе одежды и сговорились против работодателя. Они нанесли ему ущерб на 3 миллиона злотых. Об этом сообщили на сайте полиции города Згеж (Лодзинское воеводство).

Жертвой преступления стала крупная компания одежды, которая осуществляет интернет-продажи по всей Европе. Задержанные женщины были работницами склада возвратов.

Следствие установило, что подозреваемые создавали фальшивые аккаунты клиенток на веб-сайте магазина, заказывали одежду, которую потом забирали, а в системе продаж обозначали "возврат товара" на склад. Подозреваемые имели доступ к системе транзакций магазина, что позволяло им вносить ложную информацию о возврате приобретенных товаров.

В Польше задержали 10 гражданок Украины

Женщины действовали совместно с января 2024 года, а разоблачили их тогда, когда в интернет-магазине сделали ревизию и обнаружили, что не хватает товаров, которые по данным электронной системы должны были быть возвращены клиентами.

В результате компания осуществляла безосновательные возвраты средств на счета подставных лиц. Кроме того, подозреваемые продавали одежду, фактически украденную со склада.

Женщины действовали совместно с января 2024 года

По предварительным данным, в результате таких действий компания могла потерять около 3 миллионов злотых.

Всем подозреваемым украинкам объявлено о подозрении в мошенничестве в отношении имущества большой стоимости. За содеянное им грозит до 10 лет лишения свободы. После допроса их освободили, но запретили выезд из Польши.

Напомним, что в Польше украинцы поиздевались над украинцами. Из-за долга двое мужчин напали на соотечественников и вывели на пляж, где продолжили издевательства. Они заставляли их есть песок, пить воду и заходить в холодное море. У пострадавших отобрали 2 телефона и 2 зарядных устройства.