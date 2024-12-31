Колишній футболіст УПЛ загинув після жахливої ДТП у Рівненській області (фото)

За даними місцевих ЗМІ, Владислав Семенчук їхав у машині разом зі своїми одноклубниками з футзалу. Водій спробував здійснити обгін, з'їхав у кювет і врізався в дерево.

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Колишній гравець футбольного клубу "Верес" 28-річний Владислав Семенчук помер у реанімації після важкої ДТП. Про це 30 грудня повідомили у пресслужбі клубу.

"Сумна звістка для всієї родини "Вереса". На жаль, помер колишній гравець нашого клубу Владислав Семенчук, який перебував у реанімації після важкої ДТП. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Владислава", — йдеться в повідомленні футбольної команди.

Фото: Скриншот

Як раніше повідомили в поліції, аварія сталася 26 грудня між селами Дюксін і Деражне в Рівненській області. За версією слідства, 22-річний водій BMW спробував обігнати хетчбек Ford Fusion, з'їхав у кювет і врізався в дерево.

Фото: Нацполiцiя Украiни

Фото: Нацполiцiя Украiни

Унаслідок ДТП травмувалися водій легковика та двоє його пасажирів: 20-річний мешканець села Деражне та 28-річний житель Оржева.

За даними місцевих журналістів, у BMW, крім Владислава Семенчука, були його одноклубники з футзальної команди Рівного.

Владислав Семенчук захищав кольори "Вереса" в сезоні 2018-2019 Української Прем'єр-ліги. Він зіграв за команду всього один матч — у першому раунді Кубка України проти "Миная", де рівненський клуб поступився в серії пенальті. Владислав завершив кар'єру футболіста 2022 року і після цього переключився на футзал.

Фото: Соцмережi

Нагадаємо, 15 грудня у Львівській області сталася масштабна аварія, яка забрала життя сімох людей. Серед загиблих — 23-річний мешканець Рівненської області, Богдан Лаврентьєв, колишній доброволець і військовослужбовець, який півтора року воював на Донеччині.