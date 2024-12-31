Бывший футболист УПЛ погиб после жуткого ДТП в Ровненской области (фото)

По данным местных СМИ, Владислав Семенчук ехал в машине вместе со своими одноклубниками по футзалу. Водитель попытался совершить обгон, съехал в кювет и врезался в дерево.

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Бывший игрок футбольного клуба "Верес" 28-летний Владислав Семенчук скончался в реанимации после тяжелого ДТП. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе клуба.

"Печальное известие для всей семьи "Вереса". К сожалению, умер бывший игрок нашего клуба Владислав Семенчук, который находился в реанимации после тяжелого ДТП. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Владислава", — говорится в сообщении футбольной команды.

Фото: Скриншот

Как ранее сообщили в полиции, авария произошла 26 декабря между селами Дюксин и Деражное в Ровненской области. По версии следствия, 22 летний водитель BMW попытался обогнать хэтчбек Ford Fusion, съехал в кювет и врезался в дерево.

Фото: Нацполиция Украины

Фото: Нацполиция Украины

В результате ДТП травмировались водитель легковушки и двое его пассажиров: 20-летний житель села Деражное и 28-летний житель Оржева.

По данным местных журналистов, в BMW кроме Владислава Семенчука были его одноклубники по футзальной команде Ровно.

Владислав Семенчук защищал цвета "Вереса" в сезоне 2018–2019 Украинской Премьер-лиги. Он сыграл за команду всего один матч – в первом раунде Кубка Украины против "Миная", где ровенский клуб уступил в серии пенальти. Владислав завершил карьеру футболиста в 2022 году и после этого переключился на футзал.

Фото: Соцсети

Напомним, 15 декабря в Львовской области произошла масштабная авария, которая унесла жизни семи человек. Среди погибших — 23-летний житель Ровенской области, Богдан Лаврентьев, бывший доброволец и военнослужащий, который полтора года воевал в Донецкой области.