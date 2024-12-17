В масштабном ДТП под Львовом погиб бывший доброволец, подробности (фото)

Богдан Лаврентьев из Ривненской области был за рулем микроавтобуса Mercedes Sprinter, в который врезался тягач после того, как на встречную полосу выехал автомобиль BMW.

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15 декабря на Львовщине произошла масштабная авария, которая унесла жизни семи человек. Среди погибших — 23-летний житель Ровенской области, Богдан Лаврентьев, бывший доброволец и военнослужащий, который полтора года воевал в Донецкой области. Об этом сообщил ровенский телеканал ITV media group.

По предварительной информации полиции, 24-летний водитель BMW из Львовского района выехал на встречную полосу, где столкнулся с автопоездом DAF. ДТП произошло на автодороге "Тернополь-Львов-Рава-Русская" возле села Чижиков. После удара тягач в неуправляемом состоянии врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter.

В результате столкновения погибли водитель микроавтобуса Богдан Лаврентьев и шестеро его пассажирок. Три человека получили травмы и были госпитализированы: 45-летний водитель DAF, 23-летняя пассажирка микроавтобуса из Ровенской области и 49-летний житель Львовщины.

Смертельное ДТП под Львовом Фото: Национальная полиция Смертельное ДТП под Львовом Фото: Национальная полиция

Предварительно установлено, что водитель BMW находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему сообщили о подозрении. Задержанному грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от семи до десяти лет.

Также подозрение получил 31-летний пассажир BMW, который сбежал вместе с виновником ДТП, не оказав помощь пострадавшим. Его могут посадить на срок от двух до пяти лет.

16 декабря суд избрал обоим подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

Суд избрал меру пресечения подозреваемым в совершении ДТП возле Львова Фото: Национальная полиция Суд избрал меру пресечения подозреваемым в совершении ДТП возле Львова Фото: Национальная полиция

Богдан Лаврентьев, 2001 года рождения, служил добровольцем и полтора года участвовал в боевых действиях в Донецкой области. После тяжелых ранений парень вернулся домой.

Богдан Лаврентьев погиб в ДТП под Львовом Фото: Твоє Рівне

16 декабря тело Богдана привезли домой в село Зирне, где его встречали живым коридором почета. 17 декабря с парнем попрощались.

Напомним, среди погибших в ДТП под Львовом дочь украинской певицы Ирины Борисюк, 24-летняя Рената Дзигасова. Девушка возвращалась из Европы домой.