У масштабній ДТП під Львовом загинув колишній доброволець, подробиці (фото)

Богдан Лаврентієв з Рівненщини був за кермом мікроавтобуса Mercedes Sprinter, у який врізався тягач після того, як на зустрічну смугу виїхав автомобіль BMW.

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15 грудня на Львівщині сталася масштабна аварія, яка забрала життя сімох людей. Серед загиблих — 23-річний мешканець Рівненщини, Богдан Лаврентієв, колишній доброволець і військовослужбовець, який півтора року воював на Донеччині. Про це повідомив рівненський телеканал ITV media group.

За попередньою інформацією поліції, 24-річний водій BMW із Львівського району виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автопоїздом DAF. ДТП сталася на автодорозі "Тернопіль–Львів–Рава-Руська" неподалік села Чижиків. Після удару тягач у некерованому стані врізався у мікроавтобус Mercedes Sprinter.

Унаслідок зіткнення загинули водій мікроавтобуса Богдан Лаврентієв та шестеро його пасажирок. Троє осіб отримали травми й були госпіталізовані: 45-річний водій DAF, 23-річна пасажирка мікроавтобуса з Рівненщини та 49-річний мешканець Львівщини.

Смертельна ДТП під Львовом Фото: Національна поліція Смертельна ДТП під Львовом Фото: Національна поліція

Попередньо встановлено, що водій BMW перебував у стані алкогольного сп’яніння. Йому повідомили про підозру. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Також підозру отримав 31-річний пасажир BMW, який утік разом із винуватцем ДТП, не надавши допомогу потерпілим. Його можуть ув'язнити на строк від двох до п’яти років.

16 грудня суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Суд обрав запобіжний захід підозрюваним у скоєнні ДТП біля Львова Фото: Національна поліція Суд обрав запобіжний захід підозрюваним у скоєнні ДТП біля Львова Фото: Національна поліція

Богдан Лаврентієв, 2001 року народження, служив добровольцем і півтора року брав участь у бойових діях на Донеччині. Після тяжких поранень хлопець повернувся додому.

Богдан Лаврентієв загинув у ДТП під Львовом Фото: Твоє Рівне

16 грудня тіло Богдана привезли додому у село Зірне, де його зустрічали живим коридором шани. 17 грудня з хлопцем попрощалися.

Нагадаємо, серед загиблих у ДТП під Львовом донька української співачки Ірини Борисюк, 24-річна Рената Дзігасова. Дівчина поверталася з Європи додому.