Їхала додому на свята: у ДТП на Львівщині загинула єдина донька співачки Ірини Борисюк

Внаслідок аварії загинуло семеро людей. Серед них — 24-річна Рената Дзігасова, яка поверталася з Європи.

Related video

У смертельній ДТП у Львівській області загинула донька української співачки Ірини Борисюк, 24-річна Рената Дзігасова. Про це повідомили на сторінці Тернопільської музичної школи 2.

Аварія сталася зранку 15 грудня біля Львова. Семеро людей загинуло внаслідок зіткнення транспортних засобів.

"Як попередньо встановили правоохоронці, водій BMW, 23-річний мешканець Львівського району, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автопоїздом DAF, після чого тягач у некерованому стані зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter. Водій легковика залишив транспортний засіб та втік з місця події", — розповіли в поліції Львівської області.

Від отриманих внаслідок ДТП травм на місці загинуло семеро пасажирів мікроавтобуса, троє осіб травмовано – 45-річний водій вантажівки, 39-річний водій Mercedes Sprinter та 23-річна пасажирка.

Серед загиблих пасажирів була 24-річна Рената Дзігасова – єдина донька 46-річної української співачки і учасниці шоу "Х-фактор" Ірини Борисюк.

"Непоправне горе увірвалось у життя нашої колеги Ірини Борисюк… Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної дитини… Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи", — написали колеги співачки.

Загинула донька Ірини Борисюк

Як пише видання з Тернополя "20 хвилин", загибла була талановитою скрипалькою. Єдина донька Ірини Борисюк нещодавно закінчила гастролювати Європою, виступала в солідних концертних залах та їхала додому, в Україну, аби провести новорічні свята з близькими.

Ірина Борисюк з донькою

"До дому залишалося трохи більше ста кілометрів", — пишуть журналісти видання.

Також Фокус писав про наслідки ДТП 15 грудня на Львівщині.