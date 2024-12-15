Масштабна ДТП на Львівщині: зіткнулися фура і мікроавтобус, загинули 7 людей (фото)

Подія сталася на автодорозі "Тернопіль — Львів — Рава-Руська". Причиною ДТП стало порушення правил дорожнього руху 23-річним водієм автомобіля BMW. Після ДТП він втік з місця події.

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У Львівській області в районі села Чижиків вранці, 15 грудня, сталася масштабна ДПТ. Зіткнулися автомобілі BMW, фура DAF і мікроавтобус Mercedes Sprinter. Унаслідок цього загинули 7 осіб — це пасажири мікроавтобуса Mercedes. Про це повідомили в поліції Львівської області.

Трагічна подія сталася о 05.30 на автодорозі "Тернопіль — Львів — Рава-Руська" неподалік села Чижиків Львівського району сталося зіткнення легкового автомобіля BMW, автопоїзда DAF і мікроавтобуса Mercedes Sprinter з пасажирами.

Найбільше дісталося мікроавтобусу. Внаслідок удару загинули 7 осіб, які перебували в салоні.

Водій легковика влетів у фуру, а та зіткнулася з мікроавтобусом.

За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Триває досудове розслідування.

Правоохоронці назвали попередню причину ДТП

За попередньою версією поліції, причиною масштабної ДТП стало порушення правил дорожнього руху 23-річним водієм автомобіля BMW. Після ДТП він втік з місця події. Його затримано.

За інформацією поліції, водій BMW, 23-річний мешканець Львівського району, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автопоїздом DAF, після чого тягач втратив управління і зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter.

Від отриманих внаслідок ДТП травм на місці загинуло семеро пасажирів мікроавтобуса, троє осіб було травмовано – 45-річний водій вантажівки, 39-річний водій Mercedes Sprinter та його 23-річна пасажирка.

ДТП забрала життя 7 людей, які їхали в мікроавтобусі

Водія BMW поліцейські затримали у порядку ст. 208 ККУ. Попередньо встановлено, що він перебуває у стані алкогольного сп’яніння, призначено експертизу.

Вирішується питання про перекваліфікацію злочину.

Нагадаємо, що 1 гурдня у Дніпрі сталася смертельна ДТП за участю двох автомобілів, які не розминулись на темній вулиці. Згідно з даними поліції, BMW врізалось у Ford, одна дитина загинула. Двоє дітей та двоє дорослих отримали травми.