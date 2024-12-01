Швидкість та темрява: у Дніпрі сталась смертельна ДТП, поранено п'ятьох людей, — поліція (фото)

У Дніпрі сталось ДТП за участю двох автомобілів, які не розминулись на темній вулиці. Згідно з даними поліції, BMW врізалось у Ford, дитина отримала смертельні травми.

1 грудня в Дніпрі сталась дорожня транспортна пригода (ДТП) на одній з центральних вулиць. Під час ДТП постраждали п'ятеро людей, з них — троє дітей. Одна дитина, 10-річна дівчинка, загинула. Про деталі трагічних подій розповіли на порталі ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

У перших повідомленнях в групі "Дніпро оперативний" розповідали, начебто стався наїзд на пішоходів, які у темряві та з непрацюючим світлофором переходили проїжджу частину по "зебрі". На відео з місця подій видно постраждалих, яким намагаються надати допомогу перехожі. Не помітно, щоб працювали вуличні ліхтарі, які мали б освітлювати дорогу посеред міста. Також видно пошкоджений автомобіль та уламки, які валяються вздовж дороги. Фокус не публікує записи з етичних міркувань.

Згодом ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області уточнило деталі інциденту в Дніпрі. Як з'ясувалось, ДТП відбулась о 19:45 на Заводській набережній, але без участі пішоходів. Зіштовхнулись два автомобілі — Ford та BMW. Ford саме розвертався неподалік від зупинки "Дитячий комбінат", коли у нього на повній швидкості врізався автомобіль BMW, який їхав у бік мосту через Дніпро. Внаслідок удару в "форді" загинула 10-річна дівчинка. Крім того, отримали поранення четверо людей — ще двоє дітей та двоє дорослих (водій та пасажирка). Постраждалих доправили до лікарні, на місці інциденту працюють слідчі.

ДТП в Україні - автомобіль Ford після аварії 1 грудня Фото: Нацполіція ДТП в Україні - автомобіль BMW після аварії 1 грудня Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали водія, який сидів за кермом BMW. Його підозрюють у вчиненні злочину за ст. ч. 2 ст. 286 — грубе порушення правил дорожнього руху, яке призвело до ДТП та смерті людей. Покарання за цей злочин — максимум вісім років тюрми.

Хто саме перебував за кермом BMW поліція не повідомляла. Тим часом у каналі "Дніпро оперативний" опублікували фрагменти дописів людей, які начебто впізнали авто та водія. Вони стверджують, що водій брав участь у інших аналогічних інцидентах. При цьому публікують кадри, зроблені влітку 2024 року. На відео — машина, яка влітає на пішохідний перехід, збиває людей, водій не спиняється, а їде у власних справах. На цей час немає підтверджень, чи є зв'язок між ДТП влітку та 1 грудня.

ДТП в Україні - припущення щодо можливого винуватця смертельних подій 1 грудня Фото: Скриншот

ДТП в Україні — інші смертельні випадки

Зазначимо, 28 листопада під Києвом сталось масштабне ДТП, в якому взяло участь п'ять машин. Інцидент відбувся на засніженій дорозі Київ-Ковель, одна людина загинула. 18 листопада сталась надзвичайна подія в Хмельницькому. Згідно з даними "Суспільного", водій сидів за кермом BMW та влетів у зупинку громадського транспорту.

Нагадуємо, 22 листопада у аварію потрапила машина письменника "Сайгона": вона "зробила сальто" на трасі посеред ночі.