Невдалий обгін призвів до смертельної ДТП: на Київщині зіткнулись 5 машин (фото)

Аварія сталася на дорозі Київ-Ковель. 67-річний чоловік загинув від отриманих травм.

У Київській області сталася смертельна аварія за участі п’яти машин. Про це 27 листопада повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в регіоні.

Аварія сталася приблизно о 10:42 27 листопада поблизу селища Пісківка. На автодорозі Київ-Ковель загалом зіткнулися п’ять автівок.

Фото з місця подій Фото: Національна поліція

За попередніми даними, 67-річний водій Nissan пішов на обгін, не впорався з керуванням та влетів в інкасаторську машину Ford Transit. Це призвело до зіткнення з трьома вантажівками — Volvo, Ford та ГАЗ.

У поліції повідомили, що водій Nissan внаслідок отриманих у ДТП травм загинув. Слідчі Бучанського управління поліції порушили справу про порушення водіями правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, які спричинили смерть потерпілого.

Фото з місця подій Фото: Національна поліція

Нагадаємо, 27 листопада у СБУ повідомили про затримання п’ятьох осіб, які організували теракт поблизу райвідділку поліції у Житомирі. Внаслідок вибуху постраждав один правоохоронець.

26 листопада у поліції Тернопільщини інформували, що українка шукала роботу й втратила 115 тисяч гривень. У відомстві розповіли про шахрайську схему та дали пораду, як не стати жертвою аферистів.

Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що у Києві очікується хмарна погода та туман. З її слів, видимість знизиться до 300-500 метрів.