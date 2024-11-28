Неудачный обгон привел к смертельному ДТП: в Киевской области столкнулись 5 машин (фото)

Авария произошла на дороге Киев-Ковель. 67-летний мужчина погиб от полученных травм.

В Киевской области произошла смертельная авария с участием пяти машин. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в регионе.

Авария произошла примерно в 10:42 27 ноября вблизи поселка Песковка. На автодороге Киев-Ковель в целом столкнулись пять автомобилей.

Фото с места событий Фото: Национальная полиция

По предварительным данным, 67-летний водитель Nissan пошел на обгон, не справился с управлением и влетел в инкассаторскую машину Ford Transit. Это привело к столкновению с тремя грузовиками — Volvo, Ford и ГАЗ.

В полиции сообщили, что водитель Nissan в результате полученных в ДТП травм погиб. Следователи Бучанского управления полиции возбудили дело о нарушении водителями правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекших смерть потерпевшего.

Фото с места событий Фото: Национальная полиция

Напомним, 27 ноября в СБУ сообщили о задержании пяти человек, которые организовали теракт вблизи райотдела полиции в Житомире. В результате взрыва пострадал один правоохранитель.

26 ноября в полиции Тернопольской области информировали, что украинка искала работу и потеряла 115 тысяч гривен. В ведомстве рассказали о мошеннической схеме и дали совет, как не стать жертвой аферистов.

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Киеве ожидается облачная погода и туман. По ее словам, видимость снизится до 300-500 метров.