Хотела высокооплачиваемую работу: как украинка потеряла более 100 тысяч гривен

Украинка нашла объявление в интернете с предложением работы. Вакансия манила официальным трудоустройством за рубежом и большой зарплатой, но выяснился один нюанс.

Жительница Тернополя хотела устроиться на работу, а взамен лишь потеряла круглую сумму. Деталями дела 26 ноября поделилась пресс-служба полиции Тернопольской области.

Украинка искала работу за границей. Она нашла в сети объявление и позвонила "работодателю". Неизвестный пообещал официальное трудоустройство в США и большую зарплату. Однако выяснилось небольшое "но" — нужно оформить документы, а это требует затрат.

Женщина прислала средства и уже через несколько дней поняла, что наткнулась на афериста. "Работодатель" исчез со связи — сначала игнорировал звонки, а потом вообще выключил телефон. Пострадавшая оценила убытки в 115 тысяч гривен.

Правоохранители возбудили дело о мошенничестве. Полиция работает над установлением лиц, причастных к незаконной схеме.

В ведомстве дали советы, как не стать жертвой аферистов. Украинцев призвали помнить, что мошенничество с трудоустройством обычно начинается с обещаний о большой зарплате "в валюте". При этом фальшивые работодатели не требуют ни образования, ни опыта от кандидата. Зато уверяют, что работать можно будет из дома.

"Все заканчивается тем, что нет ни денег, ни работы", — подчеркнула пресс-служба.

Если обойти мошенников все же не удалось, правоохранители советуют не медлить и обращаться на линию "102".

Напомним, в Офисе генпрокурора сообщили, что неоднократно судимый украинец установил "растяжку" в съемной квартире и вызвал туда полицию. Для фиксации взрыва и последствий он установил в комнате камеры.

Ночью на 26 ноября ВС РФ атаковали критическую инфраструктуру в Тернопольской области. В Тернополе и других примерно 70% населенных пунктов региона исчез свет.