Ночная атака "Шахедов" на Тернопольскую область: более 70% населенных пунктов были без света (видео)

В ОВА заявили, что энергетикам удалось частично восстановить подачу электричества, но повреждения настолько серьезные, что последствия будут ощущаться длительное время. В области применили аварийные отключения.

В результате ночной атаки российских беспилотников получил серьезные повреждения объект критической инфраструктуры в Тернопольской области. Это существенно повлияло на электроснабжение в регионе, в том числе в городе Тернополе. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Вячеслав Негода в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

"Поражен объект критической важной инфраструктуры, что существенно повлияло на электроснабжение не только города Тернополя, но и других населенных пунктов Тернопольской области. После начала атаки, после поражения у нас практически было обесточено около 70% населенных пунктов области", — сказал он.

Благодаря оперативным действиям энергетиков удалось частично восстановить подачу электричества, но повреждения настолько серьезные, что последствия будут ощущаться длительное время, отметил Негода.

"Мы к этой ситуации готовились. Сейчас все объекты критической и социальной инфраструктуры работают. Конечно, будут графики подачи электроэнергии. Об этом мы будем информировать жителей области. И будем дальше работать над тем, как смягчить последствия этой атаки. Но экономия электроэнергии по графику все-таки будет на длительное время", — добавил он.

В "Тернопольоблэнерго" проинформировали, что сейчас вся критическая инфраструктура запитана.

Ситуация в Тернополе

Городской голова Тернополя Сергей Надал сообщил оперативную ситуацию по состоянию на 10:30 утра.

По его словам, продолжаются работы по полному восстановлению электроснабжения. Системы водоснабжения и канализация работают. Теплоснабжение обеспечивается благодаря резервным генераторам и основным источникам энергии.

Школы и детские сады работают. Автобусы в Тернополе курсируют по расписанию, троллейбусы временно не работают из-за отсутствия стабильного электропитания.

Жителям города советуют избегать пользования лифтами даже в домах, где восстановлена подача электроэнергии.

В городе открыты пункты обогрева, где оказывают необходимую помощь.

В эфире телеканала "Киев" Надал отметил, что сейчас в городе сложилась худшая ситуация за все время войны.

В "Укрэнерго" отметили, что из-за массированной атаки дронов в регионе были введены аварийные отключения электроэнергии. Графики отключений, которые действовали ранее, временно отменены. Работы по восстановлению энергопитания продолжаются, но сбалансирование системы требует времени.

Во всех регионах Украины 26 ноября с 07:00 до 10:00, а также с 14:00 до 21:00 применяются графики почасовых отключений для поддержания энергосистемы.

Напомним, в ночь на 26 ноября Россия атаковала Украину рекордным количеством беспилотников. Оккупанты выпустили 188 дронов. Силы ПВО уничтожили 76 БпЛА.