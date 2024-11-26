Нічна атака "Шахедів" на Тернопільщину: понад 70% населених пунктів були без світла (відео)

В ОВА заявили, що енергетикам вдалося частково відновити подавання електрики, але пошкодження настільки серйозні, що наслідки відчуватимуться тривалий час. В області застосували аварійні відключення.

Унаслідок нічної атаки російських безпілотників зазнав серйозних пошкоджень об'єкт критичної інфраструктури в Тернопільській області. Це суттєво вплинуло на електропостачання в регіоні, зокрема в Тернополі. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"Уражено об'єкт критичної важливої інфраструктури, що суттєво вплинуло на електропостачання не лише міста Тернополя, а й інших населених пунктів Тернопільської області. Після початку атаки, після ураження у нас практично було знеструмлено близько 70% населених пунктів області", — сказав він.

Завдяки оперативним діям енергетиків вдалося частково відновити подавання електрики, але пошкодження настільки серйозні, що наслідки відчуватимуться тривалий час, зазначив Негода.

"Ми до цієї ситуації готувалися. Зараз усі об’єкти критичної та соціальної інфраструктури працюють. Звісно, будуть графіки подачі електроенергії. Про це ми будемо інформувати жителів області. І будемо далі працювати над тим, як пом’якшити наслідки цієї атаки. Але економія електроенергії за графіком все-таки очікується на тривалий час", — додав він.

У "Тернопільобленерго" поінформували, що наразі вся критична інфраструктура заживлена.

Ситуація в Тернополі

Міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив про оперативну ситуацію станом на 10:30 ранку.

За його словами, тривають роботи з повного відновлення електропостачання. Системи водопостачання та каналізація працюють. Теплопостачання забезпечується завдяки резервним генераторам та основним джерелам енергії.

Школи та дитячі садки працюють. Автобуси у Тернополі курсують за розкладом, тролейбуси тимчасово не працюють через брак стабільного електроживлення.

Жителям міста радять уникати користування ліфтами навіть у будинках, де відновлено електроенергію.

У місті відкриті пункти обігріву, де надають необхідну допомогу.

В ефірі телеканалу "Київ" Надал зауважив, що наразі у місті склалася найгірша ситуація за весь час війни.

В "Укренерго" зазначили, що через масовану атаку дронів у регіоні були запроваджені аварійні відключення електроенергії. Графіки відключень, які діяли раніше, тимчасово скасовані. Роботи з відновлення енергоживлення тривають, але збалансування системи потребує часу.

У всіх регіонах України 26 листопада з 07:00 до 10:00, а також з 14:00 до 21:00 застосовуються графіки погодинних відключень для підтримки енергосистеми.

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада Росія атакувала Україну рекордною кількістю безпілотників. Окупанти випустили 188 дронів. Сили ППО знищили 76 БПЛА.