РФ атаковала Украину рекордным количеством дронов: силы ПВО сбивали БпЛА в 17 областях
188 беспилотников российские оккупанты запустили этой ночью. Предыдущий "рекорд" был зафиксирован две недели назад, когда Украину атаковали 145 вражеских дронов.
В ночь на 26 ноября Россия атаковала Украину, использовав 4 баллистические ракеты "Искандер-М" и рекордное количество ударных дронов типа Shahed и БпЛА неустановленного типа — 188. Запуск ракет осуществлялся с территории Воронежской и Курской областей, а дроны оккупанты запускали из Орла, Брянска, Курска и Приморско-Ахтарска. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
По состоянию на 09:00 противовоздушной обороне удалось сбить 76 беспилотников в 17 областях, в частности в:
- Киевской,
- Черкасской,
- Кировоградской,
- Черниговской,
- Сумской,
- Харьковской,
- Полтавской,
- Житомирской,
- Хмельницкой,
- Винницкой,
- Черновицкой,
- Тернопольской,
- Ровенской,
- Запорожской,
- Днепропетровской,
- Одесской,
- Николаевской.
Еще 95 дронов, вероятно, потеряны из-за активной работы средств РЭБ, а пять из них изменили маршрут и направились в направлении Беларуси.
Для отражения этой атаки привлекались авиация, зенитно-ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры, а также повреждения частных и многоквартирных домов в нескольких регионах. Предварительно сообщается, что обошлось без жертв и пострадавших.
Информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, предыдущий "рекорд" атаки "Шахедами" был зафиксирован в ночь на 10 ноября. Тогда РФ применила 145 ударных дронов типа Shahed и БпЛА неустановленного типа.
Фокус писал об атаке РФ в ночь на 26 ноября. В Тернополе люди остались без света, есть перебои с водой.