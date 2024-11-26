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РФ атаковала Украину рекордным количеством дронов: силы ПВО сбивали БпЛА в 17 областях

атака дронов, атака шахедов
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook | Силы ПВО сбили 76 вражеских БПЛА

188 беспилотников российские оккупанты запустили этой ночью. Предыдущий "рекорд" был зафиксирован две недели назад, когда Украину атаковали 145 вражеских дронов.

В ночь на 26 ноября Россия атаковала Украину, использовав 4 баллистические ракеты "Искандер-М" и рекордное количество ударных дронов типа Shahed и БпЛА неустановленного типа — 188. Запуск ракет осуществлялся с территории Воронежской и Курской областей, а дроны оккупанты запускали из Орла, Брянска, Курска и Приморско-Ахтарска. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороне удалось сбить 76 беспилотников в 17 областях, в частности в:

  • Киевской,
  • Черкасской,
  • Кировоградской,
  • Черниговской,
  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Полтавской,
  • Житомирской,
  • Хмельницкой,
  • Винницкой,
  • Черновицкой,
  • Тернопольской,
  • Ровенской,
  • Запорожской,
  • Днепропетровской,
  • Одесской,
  • Николаевской.
Силы ПВО сбили 76 вражеских БПЛА Fullscreen
Силы ПВО сбили 76 вражеских БПЛА
Фото: Воздушные силы ВСУ

Еще 95 дронов, вероятно, потеряны из-за активной работы средств РЭБ, а пять из них изменили маршрут и направились в направлении Беларуси.

Для отражения этой атаки привлекались авиация, зенитно-ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры, а также повреждения частных и многоквартирных домов в нескольких регионах. Предварительно сообщается, что обошлось без жертв и пострадавших.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, предыдущий "рекорд" атаки "Шахедами" был зафиксирован в ночь на 10 ноября. Тогда РФ применила 145 ударных дронов типа Shahed и БпЛА неустановленного типа.

Фокус писал об атаке РФ в ночь на 26 ноября. В Тернополе люди остались без света, есть перебои с водой.