В монастыре на Тернопольщине умерла женщина: в Нацполиции опровергли мистицизм и рассказали, что произошло

Женщина умерла, когда пришла инспектировать состояние зданий в Богоявленском монастыре.

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Возле монастыря в Тернопольской области внезапно умерла женщина, которая пришла с коллегами проверить состояние памятников. Известно, что 42-летняя работница Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, должна была проверять состояние зданий Богоявленского монастыря. Об этом пишет ТСН.

История получила развитие, когда в соцсетях начали приписывать мистицизм, мол, женщина, представительница госзаповедника, которая пришла проверять монастырь внезапно умерла на его территории не случайно.

В Нацполиции опровергают любую мистику. Руководитель госзаповедника Василий Ильчишин также подтвердил, что смерть женщины наступила по естественным причинам.

Представитель отдела коммуникаций полиции Тернопольщины Андрей Василик прокомментировал смерть сотрудницы заповедника.

"Имел место факт смерти женщины. Она внезапно умерла в монастыре. По предварительной информации, была естественная смерть. Есть информация, что это случилось во время обследования монастыря", — сообщил Андрей Василик.

В свою очередь, руководитель заповедника Василий Ильчишин говорит, что появилось много фейков относительно обстоятельств смерти его коллеги.

"Во-первых, это была не проверка Минкульта. Это была наша внутренняя проверка, поскольку этот комплекс сооружений находится на балансе заповедника", — говорит глава заповедника, напомнив, что год назад в этом женском монастыре УПЦ закончился договор аренды и сейчас идет судебный процесс.

"Со стороны пользователя есть ряд нарушений земельного, памятно-охранного, строительного законодательства. Соответственно, мы должны все эти моменты выяснить. Это уже был третий или четвертый раз, когда мы пришли в монастырь. Никаких конфликтных ситуаций не было. Мы цивилизованно приходили каждую неделю и сверяли состояние памятников и охранной зоны", — говорит Василий Ильчишин.

Также он рассказал подробно, что произошло на территории монастыря. Работники заповедника пришли в Богоявленский Кременецкий женский монастырь. Представители монастыря сказали подождать их адвоката.

Работники заповедника ждали юриста, чтобы начать визуальное обследование памятника и охранной зоны этих памятников.

Во время ожидания работница заповедника внезапно умерла. Как оказалось, у нее было больное сердце. "Не было такого, чтобы с нашей стороны кто-то провоцировал, или со стороны представителей монастыря", — резюмировал Ильчишин.

Что известно о Богоявленском Кременецком женском монастыре

Монастырь был основан в 1633 году украинскими шляхтичами по привилегии короля Владислава IV Вазы как православный мужской монастырь. По "благословенной грамоте" Петра Могилы подчинялся Вселенскому Патриарху и его экзарху — Киевскому митрополиту. Тогда он был католическим, принадлежал монахам-францисканцам.

Вид на Богоявленский Кременецкий женский монастырь Фото: Wikipedia

В 1839 году Богоявленский монастырь прекратил существование, 1865 — восстановлен как одноименный православный мужской монастырь РПЦ.

В 1953 году монастырь был реорганизован в женский, в 1959 году — ликвидирован советской властью, в 1990 году — возобновил деятельность как православный женский монастырь УПЦ. Принадлежит к Тернопольской епархии УПЦ.

Богоявленский женский монастырь в Кременце и его здания принадлежат Кременецко-Почаевскому государственному историко-архитектурному заповеднику. 3 сентября 2023 года у монастыря закончился договор аренды, который был подписан в 2018 году. Монахини отказываются покидать монастырь.

Напомним, 20 августа был принят закон, согласно которому религиозные организации, имеющие руководящий центр в России, должны прекратить деятельность в Украине. В конце августа митрополиты ПЦУ и УПЦ впервые встретились на дебатах, чтобы подискутировать на эту тему.