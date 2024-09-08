В монастирі на Тернопільщині померла жінка: в Нацполіції спростували містицизм та розповіли, що сталось

Жінка померла, коли прийшла інспектувати стан будівель у Богоявленському монастирі.

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Біля монастиря у Тернопільскій області раптово померла жінка, яка прийшла з колегами перевірити стан пам'яток. Відомо, що 42-річна працівниця Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, мала перевіряти стан будівель Богоявленського монастиря. Про це пише ТСН.

Історія отримала розвиток, коли в соцмережах почали приписувати містицизм, мовляв, жінка, представниця держзаповідника, яка прийшла перевіряти монастир раптово померла на його території не випадково.

У Нацполіції спростовують будь-яку містику. Керівник держзаповідника Василь Ільчишин також підтвердив, що смерть жінки настала з природних причин.

Представник відділу комунікацій поліції Тернопільщини Андрій Василик прокоментував смерть співробітниці заповідника.

"Мав місце факт смерті жінки. Вона раптово померла у монастирі. За попередньою інформацією, була природна смерть. Є інформація, що це трапилось під час обстеження монастиря", — повідомив Андрій Василик.

Своєю чергою, керівник заповідника Василь Ільчишин каже, що з’явилося багато фейків щодо обставин смерті його колеги.

"По-перше, це була не перевірка Мінкульта. Це була наша внутрішня перевірка, оскільки цей комплекс споруд є на балансі заповідника", — каже очільник заповідника, нагадавши, що рік тому в цьому жіночому монастирі УПЦ закінчився договір оренди і зараз триває судовий процес.

"З боку користувача є низка порушень земельного, пам’ятко-охоронного, будівельного законодавства. Відповідно, ми маємо всі ці моменти з’ясувати. Це вже був третій чи четвертий раз, коли ми прийшли до монастиря. Ніяких конфліктних ситуацій не було. Ми цивілізовано приходили щотижня та звіряли стан пам’яток та охоронної зони", — каже Василь Ільчишин.

Також він розповів докладно, що сталось на території монастиря. Працівники заповідника прийшли до Богоявленського Кременецького жіночого монастиря. Представники монастиря сказали зачекати їхнього адвоката.

Працівники заповідника чекали на юриста, щоб почати візуальне обстеження пам’ятки і охоронної зони цих пам’яток.

Під час очікування працівниця заповідника раптово померла. Як виявилось, у неї було хворе серце. "Не було такого, щоб з нашого боку хтось провокував, чи з боку представників монастиря", — резюмував Ільчишин.

Що відомо про Богоявленський Кременецький жіночий монастир

Монастир був заснований у 1633 році українськими шляхтичами за привілеєм короля Владислава IV Вази як православний чоловічий монастир. За "благословенною грамотою" Петра Могили підпорядковувався Вселенському Патріархові та його Екзарху — Київському митрополитові. Тоді він був католицьким, належав ченцям-францисканцям.

Вид на Богоявленський Кременецький жіночий монастир Фото: Wikipedia

1839 року Богоявленський монастир припинив існування, 1865 — відновлений як однойменний православний чоловічий монастир РПЦ.

1953 року монастир був реорганізований у жіночий, в 1959 році — ліквідований радянською владою, в 1990 році — відновив діяльність як православний жіночий монастир УПЦ. Належить до Тернопільської єпархії УПЦ.

Богоявленський жіночий монастир у Кременці та його будівлі належать Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику. 3 вересня 2023 року в монастиря закінчився договір оренди, який був підписаний 2018 року. Монахині відмовляються покидати монастир.

Нагадаємо, 20 серпня був прийнятий закон, згідно з яким релігійні організації, що мають керівний центр у Росії, мають припинити діяльність в Україні. Наприкінці серпня митрополити ПЦУ та УПЦ вперше зустрілись на дебатах, щоб подискутувати на цю тему.