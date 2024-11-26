Позвонила женщина и сообщила о насилии: в Киеве на патруль полиции установили "растяжку"

Для теракта в Печерском районе Киева была посуточно арендована квартира. Сам подрывник получил инструкцию с тем, как нужно сделать "растяжку" с гранатой Ф-1, которая должна была сдетонировать в нужный момент.

В Киеве мужчина установил "растяжку" на правоохранителей, которые приехали на вызов по поводу домашнего насилия. Полицейские выжили, а подрывника разыскали — ему грозит срок за решеткой. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Следствие установило, что ранее неоднократно судимый мужчина через телеграмм получил предложение заработать деньги за поджог шкафа "Укрзализныци" на Киевщине. Он "справился" с этим заданием и получил новое — установить в арендованной квартире взрывное устройство. За это ему обещали заплатить 2000 долларов США.

Правоохранители успели выбежать до того момента, как граната сдетонировала

Для этого в Печерском районе Киева была посуточно арендована квартира на несколько дней. Сам подрывник получил инструкцию с тем, как нужно сделать "растяжку" с гранатой Ф-1, которая должна была сдетонировать в нужный момент. Мужчина также обустроил в комнате камеры, которые должны были зафиксировать взрыв и его последствия.

Мужчина установил растяжку, чтобы взорвать правоохранителей

После этого неизвестная женщина позвонила в полицию и сообщила, что в этой квартире в отношении нее совершается домашнее насилие. Она также проинформировала, что двери в помещение будут открытыми, и правоохранители сразу могут заходить. На вызов прибыли двое сотрудников полиции.

Они вошли в квартиру, но заметили взрывное устройство, поэтому смогли выскочить в коридор до того, как граната сдетонировала. В квартире никого не оказалось.

Подозреваемого зафиксировали камеры наблюдения

Как впоследствии выяснилось, вызов полиции осуществлялся с целью нанесения вреда работникам полиции.

Подозреваемый в совершении теракта задержан и находится под стражей. Преступника ждет суд.

Напомним, что в Ковеле на Волыни произошла драка с участием правоохранителей и местных жителей. Во время драки один из "шутников" похитил ключи от машины патрульной полиции, а затем скрылся с места событий.