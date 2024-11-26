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Украина

Позвонила женщина и сообщила о насилии: в Киеве на патруль полиции установили "растяжку"

новости Киева, граната, полицейские, растяжка, подрывник, полиция, домашнее насилие
Фото: Киевская городская прокуратура | На двери арендованной квартиры разместили растяжку с противопехотной гранатой Ф-1

Для теракта в Печерском районе Киева была посуточно арендована квартира. Сам подрывник получил инструкцию с тем, как нужно сделать "растяжку" с гранатой Ф-1, которая должна была сдетонировать в нужный момент.

В Киеве мужчина установил "растяжку" на правоохранителей, которые приехали на вызов по поводу домашнего насилия. Полицейские выжили, а подрывника разыскали — ему грозит срок за решеткой. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Следствие установило, что ранее неоднократно судимый мужчина через телеграмм получил предложение заработать деньги за поджог шкафа "Укрзализныци" на Киевщине. Он "справился" с этим заданием и получил новое — установить в арендованной квартире взрывное устройство. За это ему обещали заплатить 2000 долларов США.

Правоохранители успели выбежать до того момента, как граната сдетонировала Fullscreen
Правоохранители успели выбежать до того момента, как граната сдетонировала

Для этого в Печерском районе Киева была посуточно арендована квартира на несколько дней. Сам подрывник получил инструкцию с тем, как нужно сделать "растяжку" с гранатой Ф-1, которая должна была сдетонировать в нужный момент. Мужчина также обустроил в комнате камеры, которые должны были зафиксировать взрыв и его последствия.

Мужчина установил растяжку, чтобы взорвать правоохранителей Fullscreen
Мужчина установил растяжку, чтобы взорвать правоохранителей

После этого неизвестная женщина позвонила в полицию и сообщила, что в этой квартире в отношении нее совершается домашнее насилие. Она также проинформировала, что двери в помещение будут открытыми, и правоохранители сразу могут заходить. На вызов прибыли двое сотрудников полиции.

Они вошли в квартиру, но заметили взрывное устройство, поэтому смогли выскочить в коридор до того, как граната сдетонировала. В квартире никого не оказалось.

Подозреваемого зафиксировали камеры наблюдения Fullscreen
Подозреваемого зафиксировали камеры наблюдения

Как впоследствии выяснилось, вызов полиции осуществлялся с целью нанесения вреда работникам полиции.

Подозреваемый в совершении теракта задержан и находится под стражей. Преступника ждет суд.

Напомним, что в Ковеле на Волыни произошла драка с участием правоохранителей и местных жителей. Во время драки один из "шутников" похитил ключи от машины патрульной полиции, а затем скрылся с места событий.