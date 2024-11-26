Зателефонувала жінка і повідомила про насильство: у Києві на патруль поліції встановили "розтяжку"
Для теракту в Печерському районі Києва було подобово орендовано квартиру. Сам підривник отримав інструкцію щодо того, як потрібно зробити "розтяжку" з гранатою Ф-1, котра мала здетонувати у потрібний момент.
У Києві чоловік встановив "розтяжку" на правоохоронців, які приїхали на виклик з приводу домашнього насильства. Поліцейські вижили, а підривника розшукали — йому загрожує термін за ґратами. Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.
Слідство встановило, що раніше неодноразово засуджений чоловік через телеграм отримав пропозицію заробити гроші за підпал шафи "Укрзалізниці" на Київщині. Він "упорався" з цим завданням і отримав нове — встановити в орендованій квартирі вибуховий пристрій. За це йому обіцяли заплатити 2000 доларів США.
Для цього в Печерському районі Києва було подобово орендовано квартиру на декілька днів. Сам підривник отримав інструкцію щодо того, як потрібно зробити "розтяжку" з гранатою Ф-1, котра мала здетонувати у потрібний момент. Чоловік також облаштував у кімнаті камери, які мали зафіксувати вибух і його наслідки.
Згодом невідома жінка зателефонувала до поліції та повідомила, що у цій квартирі щодо неї вчиняється домашнє насильство. Вона також проінформувала, що двері в приміщення будуть відчиненими, тож правоохоронці відразу можуть заходити. На виклик прибули двоє працівників поліції.
Вони увійшли до квартири, але помітили вибуховий пристрій, та змогли вискочити в коридор до того, як граната здетонувала. У квартирі нікого не виявилося.
Як згодом з’ясувалося, виклик поліції здійснювався з метою завдання шкоди працівникам поліції.
Підозрюваного у вчиненні теракту затримано, він перебуває під вартою. На зловмисника очікує суд.
Нагадаємо, що у Ковелі на Волині сталася бійка за участю правоохоронців і місцевих жителів. Під час бійки один із "жартівників" викрав ключі від машини патрульної поліції, а потім втік із місця подій.