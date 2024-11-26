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Україна

Зателефонувала жінка і повідомила про насильство: у Києві на патруль поліції встановили "розтяжку"

новини києва, граната, поліцейські, розтяжка, підривник, поліція, домашнє насильство
Фото: Київська міська прокуратура | На дверях орендованої квартири розмістили розтяжку з протипіхотною гранатою Ф-1

Для теракту в Печерському районі Києва було подобово орендовано квартиру. Сам підривник отримав інструкцію щодо того, як потрібно зробити "розтяжку" з гранатою Ф-1, котра мала здетонувати у потрібний момент.

У Києві чоловік встановив "розтяжку" на правоохоронців, які приїхали на виклик з приводу домашнього насильства. Поліцейські вижили, а підривника розшукали — йому загрожує термін за ґратами. Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

Слідство встановило, що раніше неодноразово засуджений чоловік через телеграм отримав пропозицію заробити гроші за підпал шафи "Укрзалізниці" на Київщині. Він "упорався" з цим завданням і отримав нове — встановити в орендованій квартирі вибуховий пристрій. За це йому обіцяли заплатити 2000 доларів США.

Правоохоронці встигли вибігти до того моменту, як граната здетонувала Fullscreen
Правоохоронці встигли вибігти до того моменту, як граната здетонувала

Для цього в Печерському районі Києва було подобово орендовано квартиру на декілька днів. Сам підривник отримав інструкцію щодо того, як потрібно зробити "розтяжку" з гранатою Ф-1, котра мала здетонувати у потрібний момент. Чоловік також облаштував у кімнаті камери, які мали зафіксувати вибух і його наслідки.

Чоловік установив розтяжку, щоб підірвати правоохоронців Fullscreen
Чоловік установив розтяжку, щоб підірвати правоохоронців

Згодом невідома жінка зателефонувала до поліції та повідомила, що у цій квартирі щодо неї вчиняється домашнє насильство. Вона також проінформувала, що двері в приміщення будуть відчиненими, тож правоохоронці відразу можуть заходити. На виклик прибули двоє працівників поліції.

Вони увійшли до квартири, але помітили вибуховий пристрій, та змогли вискочити в коридор до того, як граната здетонувала. У квартирі нікого не виявилося.

Підозрюваного зафіксували камери спостереження Fullscreen
Підозрюваного зафіксували камери спостереження

Як згодом з’ясувалося, виклик поліції здійснювався з метою завдання шкоди працівникам поліції.

Підозрюваного у вчиненні теракту затримано, він перебуває під вартою. На зловмисника очікує суд.

Нагадаємо, що у Ковелі на Волині сталася бійка за участю правоохоронців і місцевих жителів. Під час бійки один із "жартівників" викрав ключі від машини патрульної поліції, а потім втік із місця подій.