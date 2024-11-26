Хотіла високооплачувану роботу: як українка втратила понад 100 тисяч гривень

Українка знайшла оголошення в інтернеті з пропозицією роботи. Вакансія вабила офіційним працевлаштуванням за кордоном та великою зарплатою, але з’ясувався один нюанс.

Жителька Тернополя хотіла влаштуватись на роботу, а натомість лише втратила чималі гроші. Деталями справи 26 листопада поділилась пресслужба поліції Тернопільської області.

Українка шукала роботу за кордоном. Вона знайшла у мережі оголошення та зателефонувала "роботодавцю". Невідомий пообіцяв офіційне працевлаштування у США та велику зарплатню. Однак з’ясувалось невелике "але" — потрібно оформити документи, а це вимагає витрат.

Жінка надіслала кошти й уже за кілька днів зрозуміла, що натрапила на афериста. "Роботодавець" зник зі зв’язку — спочатку ігнорував дзвінки, а згодом взагалі вимкнув телефон. Постраждала оцінила збитки у 115 тисяч гривень.

Правоохоронці порушили справу про шахрайство. Поліція працює над встановленням осіб, причетних до незаконної схеми.

У відомстві дали поради, як не стати жертвою аферистів. Українців закликали пам’ятати, що шахрайство з працевлаштуванням зазвичай починається з обіцянок про велику зарплату "у валюті". При цьому фальшиві роботодавці не вимагають ані освіти, ані досвіду від кандидата. Натомість запевняють, що працювати можна буде з дому.

"Все закінчується тим, що немає ні грошей, ні роботи", — підкреслила пресслужба.

Якщо оминути шахраїв все ж не вдалося, правоохоронці радять не зволікати та звертатись на лінію "102".

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора повідомили, що неодноразово засуджений українець встановив "розтяжку" в орендованій квартирі та викликав туди поліцію. Для фіксації вибуху та наслідків він встановив у кімнаті камери.

Вночі на 26 листопада ЗС РФ атакували критичну інфраструктуру у Тернопільській області. У Тернополі та інших приблизно 70% населених пунктів регіону зникло світло.