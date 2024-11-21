Житель Киевской области вызвал полицию, чтобы предложить патрульным чай

41-летний мужчина позвонил на линию 102 и сделал тревожное заявление. Однако по заявленному адресу полицейских ждал неприятный сюрприз.

Украинец наврал полиции, потому что не было настроения. Теперь его могут наказать за ложный вызов. Деталями инцидента 20 ноября поделились в Патрульной полиции Борисполя.

Житель Киевской области позвонил на линию 102 и сообщил о попытке самоубийства. По вызову без промедлений отправили экипаж, и вскоре патрульные приехали по указанному заявителем адресу. Однако там их ждал неприятный сюрприз.

"Прибыв на место, мы выяснили, что 41-летнему мужчине было грустно и он очень хотел выпить чаю с полицейскими, поэтому и совершил ложный вызов", — рассказали в полиции.

Пресс-служба призвала украинцев быть ответственными и вызывать спецслужбы только в случаях, когда они действительно нужны. В ведомстве объяснили, что полицейские проверяют каждый вызов, который поступает на линию 102. Ложное сообщение о преступлении может помешать правоохранителям успеть прийти на помощь тем, кто на самом деле в этом нуждается.

Также в полиции напомнили, что статья о заведомо ложном вызове специальных служб предусматривает административную ответственность. Нарушителям может грозить штраф на сумму 850-3400 гривен.

Напомним, в Киеве провели первую в истории кардиохирургии операцию на сердце новорожденного младенца.

Также в Киеве 21 ноября выпал мокрый снег. В КГГА предупредили о возможном гололеде на дорогах.