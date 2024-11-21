В Киеве выпал первый снег: улицы засыпало, на дороги выехала спецтехника (фото, видео)

Синоптики прогнозируют 21 ноября в Киеве умеренный дождь и мокрый снег. Водителей просят быть максимально осторожными, поскольку на дорогах ожидается гололедица.

Утром 21 ноября в Киеве выпал мокрый снег. В столице уже работает спецтехника КК "Киевавтодор" и уже предварительно обрабатывает дорожное покрытие. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"В Киеве мокрый снег: спецтехника КК "Киевавтодор" уже выполняет превентивную обработку дорожного покрытия", — говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что по прогнозам синоптиков в четверг, 21 ноября, в столице облачно. Днем ожидается умеренный дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

"К обработке покрытия жидкими хлоридами задействовано 124 единицы спецтехники. Просим водителей быть максимально осмотрительными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов — быть осторожными и носить фликеры в темное время суток", — добавили в КГГА.

Напомним, что синоптик Наталья Птуха отметила, что в большинстве областей с 21 ноября ожидаются значительные осадки в виде дождя и мокрого снега. Дождь в этот день должен перейти в мокрый снег.

Похожий прогноз на 21 ноября дала и Наталка Диденко. Она отметила, что в четверг, 21 ноября, погода в Украине должна претерпеть определенные изменения из-за прохождения атмосферного фронта. В этот день ожидаются дожди, которые постепенно перейдут в мокрый снег, местами возможны сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед и первая гололедица.