У Києві випав перший сніг: вулиці засипало, на дороги виїхала спецтехніка (фото, відео)

Синоптики прогнозують 21 листопада у Києві помірний дощ та мокрий сніг. Водіїв просять бути максимально обачними, оскільки на дорогах очікується ожеледиця.

Зранку 21 листопада у Києві випав мокрий сніг. В столиці вже працює спецтехніка КК "Київавтодор" та уже попередньо обробляє дорожнє покриття. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

"У Києві мокрий сніг: спецтехніка КК "Київавтодор" уже виконує превентивну обробку дорожнього покриття", — йдеться в повідомленні.

В КМДА зазначили, що за прогнозами синоптиків в четвер, 21 листопада, у столиці хмарно. Вдень очікується помірний дощ і мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

"До обробки покриття рідкими хлоридами задіяно 124 одиниці спецтехніки. Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах, дотримуватись безпечної дистанції, а пішоходів – бути обережними та носити флікери в темний час доби", — додали в КМДА.

Нагадаємо, що синоптикиня Наталія Птуха зазначила, що в більшості областей з 21 листопада очікуються значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Дощ цього дня має перейти в мокрий сніг.

Схожий прогноз на 21 листопада дала і Наталка Діденко. Вона зазначила, що у четвер, 21 листопада, погода в Україні повинна зазнати певних змін через проходження атмосферного фронту. В цей день очікуються дощі, які поступово перейдуть у мокрий сніг, місцями можливі сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь та перша ожеледиця.