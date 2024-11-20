Сильні опади, мокрий сніг і перша ожеледиця в Україні: прогноз погоди на завтра

У західних, більшості північних та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця. У Києві вночі синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг. Столична влада попереджає, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорт.

У четвер, 21 листопада, погода в Україні зазнає змін через проходження атмосферного фронту. Очікуються дощі, які поступово перейдуть у мокрий сніг, місцями можливі сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь та перша ожеледиця. Прогнозом погоди на завтра поділилася синоптикиня Наталка Діденко.

Погода на завтра

В Укргідрометцентрі зазначили, що погода завтра очікується хмарною, місцями опади та ожеледиця.

Західні області: вночі очікується помірний сніг, вдень можливі невеликі опади. Температура повітря вночі становитиме 0-5° морозу, у Карпатах – до -8°, вдень близько 0°.

вночі очікується помірний сніг, вдень можливі невеликі опади. Температура повітря вночі становитиме 0-5° морозу, у Карпатах – до -8°, вдень близько 0°. Центральні регіони (Житомирська, Київська, Чернігівська, Вінницька, Черкаська області): мокрий сніг і дощ, подекуди значні опади з налипанням мокрого снігу. Температура протягом доби залишатиметься на рівні 0-3° тепла.

мокрий сніг і дощ, подекуди значні опади з налипанням мокрого снігу. Температура протягом доби залишатиметься на рівні 0-3° тепла. Південь і схід країни: прогнозуються помірні та місцями значні дощі. Температура вночі 5-10° тепла, в Криму до +14°, вдень 7-12°, а на південному сході — до +18°.

Погода в Україні 21 листопада Фото: Укргідрометцентр

За словами Діденко, температура повітря змінюватиметься залежно від регіону: у деяких областях вона ще залишатиметься відносно високою, однак уже з 22 листопада прогнозується суттєве похолодання по всій країні.

У західних областях, більшості північних та у Вінницькій області на дорогах очікується ожеледиця.

Вітер змінний: переважно північно-західний, вночі на Лівобережжі — південний, швидкість 7-12 м/с, у багатьох регіонах можливі пориви до 17-22 м/с.

Погода на завтра в Києві та області

Щодо погоди на завтра у Києві — очікується дощ з переходом у мокрий сніг, а ввечері — налипання мокрого снігу і ожеледиця.

Температура коливатиметься від 0 до +3°C. Вітер швидкістю 7-12 м/с.

У КМВА попередили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху на окремих ділянках доріг.

У Києві очікуються небезпечні метеорологічні явища Фото: Скриншот

Водії просять дотримуватися безпечної дистанції, бути обережними на слизьких дорогах та вмикайте ближнє світло. Пішоходам рядять носити одяг зі світловідбивними елементами, особливо у темний час доби.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що останній тиждень листопада буде холодним, особливо в західних та північних областях. З 23 до 27 листопада в Україні опадів не спостерігатиметься.