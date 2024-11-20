Сильні опади, мокрий сніг і перша ожеледиця в Україні: прогноз погоди на завтра
У західних, більшості північних та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця. У Києві вночі синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг. Столична влада попереджає, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорт.
У четвер, 21 листопада, погода в Україні зазнає змін через проходження атмосферного фронту. Очікуються дощі, які поступово перейдуть у мокрий сніг, місцями можливі сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь та перша ожеледиця. Прогнозом погоди на завтра поділилася синоптикиня Наталка Діденко.
Погода на завтра
В Укргідрометцентрі зазначили, що погода завтра очікується хмарною, місцями опади та ожеледиця.
- Західні області: вночі очікується помірний сніг, вдень можливі невеликі опади. Температура повітря вночі становитиме 0-5° морозу, у Карпатах – до -8°, вдень близько 0°.
- Центральні регіони (Житомирська, Київська, Чернігівська, Вінницька, Черкаська області): мокрий сніг і дощ, подекуди значні опади з налипанням мокрого снігу. Температура протягом доби залишатиметься на рівні 0-3° тепла.
- Південь і схід країни: прогнозуються помірні та місцями значні дощі. Температура вночі 5-10° тепла, в Криму до +14°, вдень 7-12°, а на південному сході — до +18°.
За словами Діденко, температура повітря змінюватиметься залежно від регіону: у деяких областях вона ще залишатиметься відносно високою, однак уже з 22 листопада прогнозується суттєве похолодання по всій країні.
У західних областях, більшості північних та у Вінницькій області на дорогах очікується ожеледиця.
Вітер змінний: переважно північно-західний, вночі на Лівобережжі — південний, швидкість 7-12 м/с, у багатьох регіонах можливі пориви до 17-22 м/с.
Погода на завтра в Києві та області
Щодо погоди на завтра у Києві — очікується дощ з переходом у мокрий сніг, а ввечері — налипання мокрого снігу і ожеледиця.
Температура коливатиметься від 0 до +3°C. Вітер швидкістю 7-12 м/с.
У КМВА попередили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху на окремих ділянках доріг.
Водії просять дотримуватися безпечної дистанції, бути обережними на слизьких дорогах та вмикайте ближнє світло. Пішоходам рядять носити одяг зі світловідбивними елементами, особливо у темний час доби.
Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що останній тиждень листопада буде холодним, особливо в західних та північних областях. З 23 до 27 листопада в Україні опадів не спостерігатиметься.