"Аномально холодно": синоптик розповів, яка погода очікує на українців до кінця листопада

Останній тиждень місяця буде несподівано холодним, зазначив синоптик Ігор Кибальчич. Особливо погода не радуватиме в західних та північних областях.

Вже сьогодні, у середу, 20 листопада, холодний атмосферний фронт з Європи перетне західні області України. Про це, як пише сайт "Телеграф", розповів кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.

У четвер, 21 листопада, погода зіпсується в інших регіонах країни, попередив метеоролог. За його словами, пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом, а також посилиться вітер південної чверті до 15-20 м/с, на Лівобережжі місцями 21-24 м/с.

Вдень очікується короткочасне потепління до +11…+16 °С у південних, центральних та східних регіонах. Водночас у час західних та північних областях температура лише трохи перевищить позначку 0 °С.

Нестійка погода, пов’язана з черговим активним атмосферним фронтом з боку Карпат, збережеться й 22-23 листопада. Під його впливом по всій території України пройдуть помірні, подекуди сильні опади у вигляді дощу та снігу. У Карпатах очікується сильний сніг, хуртовина.

У західних та північних областях збережеться тенденція до похолодання, коли вночі температура складатиме -3…-9 °С, а вдень –2…+4 °С. Тепліше буде у південних та східних областях, де вночі прогнозується +1…+6°С, а вдень +3…+10°С. А 23 листопада там очікують вже +12…+16°С.

Однак з 25 листопада на Лівобережжі температурне тло знизиться до -1…-6 °С вночі та -1…+4 °С вдень.

Загалом останній тиждень місяця очікується аномально холодним, особливо в західних та північних областях, — зазначив синоптик, додавши, що з 23 листопада до 27 листопада в Україні опадів не спостерігатиметься. Але в останні дні місяця, розповів Ігор Кібальчич, атмосферний тиск знижуватиметься, відповідно збільшиться ймовірність мокрого снігу чи дощу.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Птуха розповідала, що погода в Україні зміниться вже 20 листопада. Зокрема, сніг очікується висотою до 15 см, а Карпатах — навіть до 50 см.

Раніше синоптикиня Наталія Діденко розповідала, коли в країну прийдуть сильні снігопади. Вона зазначала, що початок тижня буде ще відносно теплим, однак згодом погода в Україні може змінитись.