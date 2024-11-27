Киев накроет туман и усилится ветер, в некоторых регионах будет +8: прогноз погоды на четверг

По словам Наталки Диденко, в ближайшее время в Украине будет преобладать влажная погода, однако без существенных осадков. Ночью будут небольшие морозы, днем — слабый "плюс".

В четверг, 28 ноября, погода в Украине будет облачной. На западе страны ожидаются дожди из-за перемещения атмосферного фронта, связанного с циклоном, находящимся над Польшей. Прогнозом на завтра поделилась синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине: прогноз на 28 ноября

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до -4°C, на западе — около нуля. Днем столбики термометров покажут +1...+4°C, на юге и западе — до +8°C.

В Киеве существенные осадки маловероятны. Ожидается туман с видимостью до 300-500 метров. К вечеру усилится южный ветер, что создаст ощущение дискомфорта. Температура ночью составит 0...-2°C, днем — около нуля.

Погода в Украине также будет характеризоваться влажностью, но значительных осадков не ожидается.

"Будет сравнительно тепло, как на это время года, ночью небольшие морозы, днем незначительные "плюсы", — отметила Диденко.

Напомним, синоптики предупреждали, что ночь на 27 ноября станет самой холодной в течение недели для Киева. Снегопадов в Украине не будет, за исключением отдельных регионов, где возможны кратковременные осадки. Уже 29 ноября в Укргидрометцентре прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь.

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