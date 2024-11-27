Новогоднюю елку в Киеве зажгут в День Святого Николая: будут ли ярмарки

На Софийской площади обустроят фотозоны с QR-кодами благотворительных фондов и два домика с сувенирами. В этом году Рождество и новогодние праздники в Киеве пройдут с соблюдением ограничения использования электроэнергии.

На Софийской площади Киева со 2 декабря 2024 года до 10 января 2025 года будет установлена главная новогодняя елка города. Как и в предыдущие годы, все расходы на ее обустройство покроют меценаты без привлечения бюджетных средств. Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева, сообщили в КГГА в среду, 27 ноября.

Кроме елки, на площади появятся фотозоны с QR-кодами благотворительных фондов, а также два домика для продажи сувенирной продукции. Для удобства посетителей будут обустроены модульные туалетные кабины, в том числе и для лиц с инвалидностью.

Городской голова Киева Виталий Кличко добавил, что Рождество и новогодние праздники пройдут без массовых собраний и мероприятий, но с соблюдением режима ограничения использования электроэнергии. Ярмарок и развлечений не будет.

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"Устанавливать елку начнут 2 декабря. Торжественное открытие запланировано традиционно в День Святого Николая, 6 декабря", — написал Кличко.

Совет обороны Киева также рекомендовал предприятиям столицы воздержаться от проведения массовых мероприятий на открытых площадках во время новогодних праздников. Если мероприятия будут организовывать в помещениях, следует соблюдать ограничения по использованию электроэнергии, обеспечить безопасность и учесть необходимость наличия укрытия.

Напомним, 11 ноября президент компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий сообщил, что новогоднюю елку установят на Софийской площади до 6 декабря. Она будет высотой 12-15 метров. Белый цвет символизирует "жизнь с чистого листа", а голубые гирлянды — чистое небо над Украиной.

В 2023 году елку в Киеве установили за средства меценатов. Новогоднее дерево украшало Софийскую площадь с 6 декабря по 10 января.