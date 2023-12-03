Новогодние праздники в Киеве: никаких массовых мероприятий, елку установят меценаты, — КГВА

В Киевской городской военной администрации сообщают, что комендантский час будет действовать с 00:00 до 05:00.

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На Рождество и Новый год в Киеве не будет никаких массовых мероприятий, а елку установят на средства меценатов, без расходования бюджетных средств. Также будет действовать комендантский час: с 00:00 до 05:00. И теперь Рождество в Украине отмечается по новому церковному календарю. Об этом сообщается в телеграм-канале Киевской городской военной администрации.

"На Рождество и Новый год в Киеве не будет никаких массовых мероприятий — ни ярмарок, ни празднований. Такое решение принял Совет Обороны Киева", — говорится в сообщении начальник Киевской городской военной администрации, генерал-полковник Сергей Попко.

Он упомянул, что если и будут какие-то рождественские и новогодние мероприятия, то они будут проводиться в помещении, с соблюдением всех правил безопасности. И проводиться они будут в частном порядке, а не на бюджетные деньги.

Он отметил, что сегодня на Софийской площади запланировано начало монтажных работ по установке новогодней елки. Открытие запланировано на 6 декабря – День святого Николая. А украшать площадь елка будет до 10 января 2024 года.

"Елка будет установлена исключительно на средства меценатов — без расходов бюджетных средств на обустройство новогодней красавицы и на электроэнергию", — говорится в сообщении.

Скромная елка в Киеве в прошлом году Фото: 24 канал

Попко напомнил, что использование пиротехники запрещено законом, потому что это наносит вред людям с ПТСР и в принципе неуместно в стране, которая ведет войну с агрессором.

Начальник Киевской городской военной администрации напомним, что в последнее время участились атаки на Киев.

Только в конце ноября российские оккупанты запустили ударный дрон по мирным жителям Запорожской области. 28 ноября ВС РФ с помощью дрона-камикадзе атаковали грузовик с гуманитарной помощью в поселке Степногорск. Были ранены мирные жители, которые как раз получали помощь, погибла 77-летняя женщина.